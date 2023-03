Fedez assente da social per rebound da psicofarmaci e ringrazia Chiara Ferragni

Fedez è tornato ufficialmente sui social ed ha spiegato il vero motivo della sua assenza. No, non è una crisi con Chiara Ferragni. Dopo Sanremo 2023, infatti, il rapper era stato inspiegabilmente assente dai suoi profili social, facendo scattare il gossip su una presunta rottura con sua moglie; le ragioni, però, sono molto diverse.

Cosa è successo a Fedez:

Nelle stories di Instagram il rapper ha spiegato che dopo che gli è stato diagnostico il tumore al pancreas, invece di occuparsi della sua salute mentale dopo il trauma, si è solo affidato agli psicofarmaci; Fedez racconta di averne provati vari durante questo periodo (immaginiamo con la guida di uno psichiatra, ndr), ma che l’ultimo medicinale che ha usato ha avuto su di lui una serie di effetti collaterali importanti.

Visto i rischi gravi che stava correndo usando questo farmaco, lo ha interrotto a Gennaio in modo improvviso e non graduale, come solitamente si dovrebbe fare con questa tipologia di medicine, provocandogli così l’effetto “rebound” (rimbalzo).

Questo gli ha causato una serie di ripercussioni gravi come: annebbiamento a livello cognitivo, spasmi alle gambe, nausea forte, vertigini, tutti i sintomi che gli hanno impedito di fare il suo lavoro, come la presentazione di LOL 3 e l’udienza del processo per la strage di Corinaldo nella quale avrebbe dovuto testimoniare. Tutti ricordiamo le stories nelle quale faticava a parlare a causa della balbuzia. Adesso ha ancora sintomi, ma meno gravi.

“Dopo questo periodo mi sono reso conto quanto voglio concentrarmi sulla mia salute mentale e sulla mia famiglia” ha spiegato, ringraziando sua moglie Chiara Ferragni, che è stata l’unica persona che gli è stata vicina ed ha dovunque comunque subire una tempesta mediatica.

“Voglio darvi un consiglio: qualsiasi evento traumatico vi possa accadere, prendetevi cura della vostra salute mentale, prima che siano le vostre ferite a reclamaree il bisogno di essere curate anche nel modo più brutto possibile“.

Federico ha anche postato una foto della sua mano intrecciata a quella di Chiara con la stessa dedicata fatta nelle stories:

