Bryce Hall avrebbe confermato la sua storia con Addison Rae

La star di TikTok Addison Rae è stata avvistata proprio ieri, per le strade di Hollywood, con Bryce Hall che secondo le voci sarebbe il suo fidanzato, per un pranzo insieme. Quello stesso giorno, i due creator hanno preso parte a un video collettivo con molte influencer che includono Dixie e Charli D’Amelio, Emma Chamberlain e tante altre.

Solo una settimana fa, Addison e Bryce si tenevano mano nella mano in una situazione simile. I due giovani aspettavano in fila al di fuori di un ristorante a Beverly Hills e lui le avrebbe anche accarezzato i capelli. La notte successiva, i due ragazzi hanno postato un video in cui ballavano insieme in una piscina. Pochi giorni prima, invece, sono usciti insieme per festeggiare il traguardo di 50 milioni di follower su TikTok appena raggiunto da Addison.

Questi avvistamenti e diversi contenuti di questo tipo non hanno fatto altro che dare credito alle indiscrezioni che li vogliono coinvolti in una relazione sentimentale.

All’inizio di quest’estate, però, Bryce si è aperto sul suo rapporto con Addison Rae, ribadendo che lui e la tiktoker sono soltanto buoni amici. Oggi, invece, entrambi hanno pubblicato delle foto che lasciano spazio a ben pochi dubbi!

Il rapporto che motiva le due foto in cui i due sono abbracciati non lo conosciamo con certezza. I due quasi identici post, però, sono stati pubblicati praticamente in contemporanea dalle due star. Ma quello che colpisce di più sono i tantissimi commenti di congratulazioni da parte di creator altrettanto famosi. Thomas Petrou e Nikita Dragun sono solo due esempi.

Addison Rae è la seconda persona seguita al mondo sull’applicazione in quanto è dietro solo a Charli D’Amelio che invece vanta più di 70 milioni di utenti che la seguono su TikTok.