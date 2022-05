Britney Spears ha perso il bambino che aspettava da Sam Asghari

Britney Spears ha rilasciato durante la giornata di ieri una brutta notizia, quella dell’aborto del bambino che aspettava dal suo compagno, Sam Asghari.

La coppia ha fatto ricorso ad Instagram per raccontare con un messaggio l’accaduto ed esprimere l’inevitabile dolore.

“È con profonda tristezza che dobbiamo annunciare di aver perso il nostro bambino all’inizio della gravidanza. Questo è un momento devastante per qualsiasi genitore. Forse avremmo dovuto aspettare ad annunciarlo, ma eravamo davvero entusiasti di condividere questa splendida notizia. Il nostro amore reciproco è la nostra forza. Continueremo a cercare di allargare la nostra bella famiglia. Siamo grati per tutto il vostro supporto. Chiediamo gentilmente la privacy in questo momento difficile”.

Tra le tante reazioni al post c’è stata anche quella dell’amica Paris Hilton che ha scritto: “Mi dispiace così tanto per la tua perdita. Sono sempre qui per te, ti mando tanto amore. Ti voglio bene”.

Soltanto lo scorso aprile Britney Spears aveva annunciato la sua gravidanza con queste parole: “Ho perso molto peso prima del mio viaggio a Maui solo per riprenderlo… Mi sono chiesta: ‘Cavoli, cos’è successo al mio stomaco?’. Mio marito diceva: ‘Sei incinta di cibo, sciocchina’. Così ho fatto un test di gravidanza e… Avrò un bambino”.

La notizia dell’aborto spontaneo, di cui non si conoscono le cause esatte, arriva come un fulmine a ciel sereno per la pop star che da poco aveva finalmente ritrovato la gioia di vivere dopo la fine della battaglia legale che l’ha vista coinvolta per 13 anni.

Britney e Sam si sono fidanzati lo scorso settembre e la data del matrimonio è prevista per settembre 2022, a un anno esatto dall’inizio ufficiale della relazione. Non si può che augurare loro di rimanere uniti in questo momento così delicato.