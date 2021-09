Britney Spears: su Netflix arriva un documentario sulla tutela

Britney Spears sta per approdare su Neftlix con un nuovo documentario incentrato sulla sua vita, in particolar modo sulla tutela che vige sulla sua persona da tredici anni a questa parte.

Il film è intitolato Britney vs Spears ed è diretto da Erin Lee Carr, dalla piattaforma sono state già diffuse delle piccole anteprime. In questo frammento audio risalente al 2009, ad esempio, si può sentire la voce di Britney consultare per la prima volta un avvocato per chiedere una consulenza legale al fine di porre termine alla conservatorship.



Il documentario è rimasto in produzione per circa un anno e anche se al momento non c’è ancora una data d’uscita sappiamo che il trailer verrà rilasciato nelle prossime ore.

L’annuncio sulla pubblicazione del progetto non è casuale e arriva in un momento cruciale per la vita dell’artista. Soltanto pochi giorni fa, infatti, il padre di Britney Spears, James “Jamie” Spears, ha acconsentito ad abbandonarne la tutela.

Nei giorni scorsi, inoltre, il profilo Instagram di Britney Spears è stato disattivato e non per un motivo qualsiasi. La ragione è stata spiegata dalla cantante con un tweet ed è riconducibile alle sue imminenti nozze con Sam Asghari (ecco chi è).

“Non preoccupatevi ragazzi. Mi prendo una piccola pausa dai social per celebrare il mio fidanzamento ufficiale!!! Tornerò presto”, ha scritto.

Una precisazione necessaria, dopo che i fan si sono accorti della chiusura dell’account e sono partite le inevitabili speculazioni inerenti alle limitazioni alla sua libertà imposte dalla legge. Così la principessa del pop ha tranquillizzato tutti e ha chiarito che sarebbe stata semplicemente occupata con i preparativi per il lieto evento.

Dopo i festeggiamenti del suo fidanzamento ufficiale, dunque, la cantante di Toxic è tornata più attiva che mai sul social fotografico.