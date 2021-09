Britney Spears: il padre non sarà più il suo tutore legale

Britney Spears non sarà più sotto la tutela di suo padre. Lo ha stabilito ieri un tribunale di Los Angeles a seguito di una richiesta che era sta avanzata proprio dal genitore agli inizi di settembre.

James Spears, dunque, non gestirà più le sue finanze né avrà potere decisionale sulla sua vita privata come è avvenuto negli ultimi 13 anni. È stato lo stesso James a non ritenere più opportuno continuare questa tanto discussa conservatorship. Anche anche a fronte dei segnali di forte insofferenza da parte di Britney.

Questo non significa, tuttavia, che l’artista sarà completamente “libera”. Al posto del padre, infatti, è stato nominato un nuovo tutore, un commercialista di nome John Zabel (come riportato da Il Post).

Il documentario e le nozze di Britney Spears

Intanto Britney Spears sta per approdare su Neftlix con un nuovo documentario incentrato sulla sua vita.

Nei giorni scorsi, inoltre, l’artista statunitense ha annunciato le sue imminenti nozze con Sam Asghari.

Quest’ultimo ha dichiarato, seppur in modo indiretto, di non nutrire alcun tipo di rispetto per il signor Spears, dichiarando guerra aperta verso chi come lui aveva messo i bastoni tra le ruote alla loro relazione.

“Non preoccupatevi ragazzi. Mi prendo una piccola pausa dai social per celebrare il mio fidanzamento ufficiale!!! Tornerò presto”, aveva scritto Britney prima di chiudere momentaneamente il suo Instagram.

Una precisazione necessaria, dopo che i fan si sono accorti della chiusura dell’account e sono partite le inevitabili speculazioni inerenti alle limitazioni alla sua libertà imposte dalla legge, tra cui il divieto di sposarsi e di utilizzare i social.

Così, Britney Spears ha tranquillizzato tutti e ha chiarito che sarebbe stata semplicemente occupata con i preparativi per il lieto evento.

Dopo i festeggiamenti del suo fidanzamento ufficiale, dunque, la cantante di Toxic è tornata più attiva che mai sul social fotografico.