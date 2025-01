Britney Spears: è in lavorazione un film sulla vita della popstar

Il regista di Wicked Jon M. Chu ha annunciato che Britney Spears sarà “coinvolta” nella realizzazione del suo attesissimo film biografico, dando ai fan degli ottimi motivi per essere emozionati.

Il film sarà basato sui record che hanno contrassegnato la sua incredibile carriera, ma anche la sua infanzia difficile e le relazioni, queste ultime già ampiamente pubblicizzate dai media. Il film è ispirato al libro Woman in Me che ha venduto oltre 2,5 milioni di copie negli Stati Uniti ed è rapidamente diventato l’audiolibro più venduto nella storia di Simon & Schuster. Nel 2023, è stato anche l’audiolibro numero uno su Spotify e un bestseller del New York Times.

Universal Pictures si è assicurata i diritti della pellicola, mentre Chu ha rivelato in un’intervista che il progetto è ancora nelle sue fasi iniziali, ma il coinvolgimento diretto di Britney Spears è una priorità. “Non ho ancora iniziato nulla, ma lei sarà molto coinvolta in questo. Ho tante idee e un approccio ben preciso, ma è molto presto“, ha detto Chu.

Non appena è uscita la notizia del biopic, i fan hanno iniziato a fantasticare e a fornire suggerimenti su chi dovrebbe interpretare Britney. I nomi più popolari includono Sydney Sweeney, Addison Rae, Dove Cameron, Sabrina Carpenter e Millie Bobby Brown. Il regista sta mantenendo una mente aperta sul processo di selezione, apprezzando l’entusiasmo dei fan. “Ho visto tutti i suggerimenti e li prendo sempre in considerazione perché forse c’è una buona idea là fuori” ha affermato. “Ma dovremo vedere quale sarà l’approccio del film prima di sapere chi è la scelta giusta per esso”.

Chu ha espresso la sua ammirazione per la cantante, affermando in un’intervista con Billboard: “Sono un grande fan di Britney. Sono stato un fan da quando ero giovane, e lei era giovane, esibendosi come uno dei 12 atti allo Shrine Auditorium. Voglio renderle giustizia e raccontare la sua storia nel modo giusto. Ma vedremo. Lo stiamo sviluppando ora, ed è una lunga strada da percorrere”.

Britney Spears ha mostrato grande entusiasmo per il film sulla sua vita, affermando lo sorso settembre che è “lusingata di essere in una compagnia così buona come quella di Jon Chu“.

Mentre i dettagli continuano piano piano a svelarsi, i fan possono comunque immergersi nella storia di Britney acquistando una copia di The Woman in Me, disponibile presso tutte le principali librerie.