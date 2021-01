Gossip Girl reboot: Leighton Meester lo guarderà? Risponde Adam Brody

Il reboot di Gossip Girl firmato HBO MAX è una delle serie più attese dell’anno (scopri gli ultimi dettagli qui). Nell’attesa di vedere i nuovi scandali delle elite di Manhattan ecco qualche retroscena su una delle protagoniste della serie originale.

Come tutti sappiamo l’attrice di Gossip Girl e il Seth Cohen di The O.C sono una coppia ormai consolidata. Infatti, dopo il matrimonio sei anni fa lo scorso anno hanno avuto il secondo figlio. Un crossover che sembra funzionare e che fa sognare tutti i fan.

In un’intervista riportata anche da Teen Vogue Adama Brody ha scherzato sul reboot di Gossip Girl. Dubito fortemente che saremo tra i primi a guardarlo e probabilmente non faremo binge-watching, ha raccontato. Gran parte del fatto è che siamo fuori fascia d’età ma sicuramente gli daremo una possibilità e lo inizieremo. Tempo fa avevamo letto che Leighton Meester sarebbe comparsa in qualche episodio ma nessun fondamento o conferma era mai arrivato dalla diretta interessata. Ho sempre detto: mai dire mai. Tuttavia nessuno mi ha mai se volevo farne parte se non voi giornalisti, aveva scherzato.

