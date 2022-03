Bridgerton dove eravamo rimasti? Un riassunto in attesa dei nuovi episodi

Domani uscirà su Netflix la seconda stagione di Bridgerton. Per arrivare preparati ai nuovi episodi ecco un riepilogo dei punti essenziali e del finale della prima stagione con qualche teoria su quello che vedremo.

Scopri qui il trailer della seconda stagione

La prima stagione di Bridgerton ha avuto come protagonisti Daphne (Phoebe Dynevor) e il duca di Hasting (Rege Jean Page) e il loro amore. La ragazza ci sarà insieme al figlio, anche se come figura di contorno, mentre il duca non sarà presente. Attorno a loro abbiamo poi visto svilupparsi le vite del resto della famiglia Bridgerton e parte di quella dei vicini Featherington.

Abbiamo così potuto conoscere il fratello di Daphne, Anthony che sarà protagonista dei nuovi episodi. Chissà se la sorella sarà coinvolta così intensamente dalla sua ricerca dell’amore come lui aveva fatto con lei. Nel finale della prima stagione il visconte ha il cuore spezzato dato che l’amata Siena lo ha lasciato.

Non dimentichiamo poi che il pubblico ora conosce l’identità di Lady Whisteldown. Penelope riuscirà a rimanere anonima? Nel corso della prima stagione c’è stato spazio anche per Eloise. Il suo personaggio rappresenta uno spirito femminista e anticonformista. Riuscirà a evitare un matrimonio che non vuole per continuare a studiare? Bridgerton ci ha poi catturato con la colonna e i balli che ci aspettiamo di vedere anche nei nuovi episodi.

La serie di Shonda Rhymes ha poi affrontato anche il tema dell’amicizia e dell’amore non corrisposto. Ci aspettiamo dalla seconda stagione nuove passioni, intrighi, dialoghi vivaci e il giusto dramma.