Il compagno di viaggio ideale secondo il cast di Pechino Express 2022

Come’è il compagno di viaggio ideale? Trovare la persona giusta con cui intraprendere un’avventura è difficile e lo sanno bene i nuovi viaggiatori di Pechino Express, il cui destino nel gioco spesso dipende dall’affinità con il proprio compagno di squadra.

Ho avuto la possibilità di incontrare il cast dello show in occasione della presentazione della nuova edizione del programma, per la prima volta targata Sky, e mi sono fatta dire tre consigli per scegliere il compagno di viaggio ideale. Ecco cosa mi hanno raccontato.

Guarda la nostra intervista al cast di Pechino Express:

Ogni giovedì, dal 10 marzo, su Sky e in streaming su NOW, va in onda il viaggio più affascinante della tv italiana, Pechino Express. Alla guida, confermatissimo, Costantino della Gherardesca e questa volta l’avventura avverrà lungo la Rotta dei Sultani con le 10 coppie in gara viaggeranno tra Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi, fino alla finale che avrà luogo nella futuristica Dubai.

Le squadre di Pechino Express:

Alex Schwazer e Bruno Fabbri “Gli Atletici”, Ciro e Giovambattista Ferrara “Padre e Figlio”, Barbascura X e Andrea Boscherini “Gli Scienziati”, Rita Rusic e Cristiano Di Luzio “I Fidanzatini”, Anna Ciati e Giulia Paglianiti “Le TikToker”, Victoria Cabello e Paride Vitale “I Pazzeschi”, Fru e Aurora Leone “Gli Sciacalli”, Nikita Pelizon e Helena Prestes “Italia-Brasile”, Bugo e Cristian Dondi “Gli Indipendenti” e Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni “Mamma e Figlia”.

Come e dove vedere il programma:

Il nuovo viaggio di Pechino Express è al via da giovedì 10 marzo alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go.