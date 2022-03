Amici 21: Alex assente nel nuovo promo del serale (commento)

Cosa è successo ad Alex? Se lo stanno chiedendo in queste ore i fan del cantante di Amici che ieri hanno notato la sua totale assenza nel nuovo video promozionale.

Nel promo per la seconda puntata, in effetti, l’allievo di Lorella Cuccarini non compare, nemmeno per un solo istante.

A parte l’eliminata Alice, Nunzio, Crytical e Leonardo, appaiono invece tutti i ragazzi, anche se solo per pochi attimi.

Perché Alex non è nel promo di Amici 21?

Ma veniamo a quali sono i sospetti dei fan di Alex. I sostenitori di Alessandro Rina, questo il suo vero nome, credono che c’entrino gli ultimi avvenimenti in casetta.

Il cantante, nel giro di pochi giorni è stato protagonista di un litigio con Luigi, è intervenuto in uno scontro con Nunzio e infine è stato coinvolto in modo diretto in un provvedimento disciplinare.

Alcuni spettatori credono, dunque, che in seguito a questi episodi ci siano state delle conseguenze irreversibili per il suo percorso al serale di Amici.

I fan più affezionati, in particolare, ritengono ingiusta l’estromissione di Alex dal filmato e temono inoltre che nella puntata che andrà in onda sabato 26 marzo su Canale 5 l’artista non ci sarà.

In prima battuta, l’assenza di Alex nel video promozionale potrebbe risultare una conseguenza di semplici necessità di montaggio. Guardandolo con un minimo di attenzione, invece, la mancata apparizione non sembra casuale.

La sensazione è, purtroppo, che qualcosa sia successa davvero e questo che ci fa ricordare quanto accadde ad Alessandro Casillo qualche anno fa, quando abbandonò il talent show.

In quella circostanza, il cantante annunciò di aver lasciato la scuola ma solo dopo giorni d’interrogativi sulla sua misteriosa assenza in un pomeridiano.

Naturalmente ci auguriamo di rivedere Alex ad Amici nella puntata di domenica. In ogni caso, dopo la registrazione della seconda puntata del serale, che ci sarà proprio oggi, ne sapremo di più.