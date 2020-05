Rupert Grint è diventato papà: è nato il primo figlio di “Ron” di Harry Potter!

Una splendida notizia in mezzo a tanto dolore ed oscurità! Rupert Grint, l’indimenticabile Ron Weasley di Harry Potter, è diventato padre!

Qualche ora fa l’attore ormai 31enne e la fidanzata, Georgia Groome, hanno dato alla luce il loro primo figlio! La notizia, ad essere precisi, è arrivata tramite il noto magazine Just Jared, sempre sul pezzo in materia di teen idol, proprio come People, da cui è partita l’indiscrezione! Su Ginger Generation, della gravidanza di Georgia, vi avevamo parlato in questa occasione.

Sappiamo infatti che Rupert Grint e la sua Georgia hanno accolto al mondo una splendida bambina in perfetta salute! OMG, siamo davvero troppo felici!

Incredibile ma vero, la coppia è riuscita a mantenere il segreto fino alla fine. Appena un mese fa, infatti, si era parlato della gravidanza di Georgia. La coppia ha chiesto a tutti i fan e i curiosi di rispettarne la privacy, una privacy mantenuta per tutti questi ultimi 9 mesi.

Chi è Georgia Groome, la fidanzata di Rupert Grint

Georgia è nata l’11 febbraio 1992 a Nottingham, in Inghilterra. In madrepatria, Goergia è un’apprezzata attrice con un bellissimo curriculum alle spalle.

Il suo debutto lo farà nel 2001 nella serie TV A Fish Out Of Water e nello stesso anno appare anche nella serie Dangerville.

Fra i suoi lavori più celebri troviamo sicuramente un ruolo importante nel film La mia vita è un disastro, uscito nel 2008.

Facciamo ancora tante, tantissime congratulazioni a Georgia Groome e a Rupert Grint! Ci auguriamo davvero tutto il meglio possibile per loro!

Proprio di recente, fra l’altro, il nome di Ron e quello di Harry Potter sono tornati prepotentemente di moda! Nelle scorse settimane, infatti, la scrittrice J.K. Rowling ha annunciato l’uscita di Harry Potter at Home. Inoltre, Italia 1 ha deciso di trasmettere l’intera saga del maghetto, regalandoci qualche ora di spensieratezza e un pizzico di malinconia!