Bridgerton 2: Rupert Evans entra nel cast! Ecco cosa sappiamo finora

Netflix ha ufficializzato la seconda stagione di Bridgerton e anche la terza e la quarta (scopri i dettagli qui). Come spesso accade ci saranno nuovi personaggi in arrivo e in particolare già sappiamo che un’attrice di Sex Education, Simon Ashley, arriverà nella serie di Shonda Rhimes. Oggi abbiamo anche l’ufficialità dell’arrivo di Rupert Evans, noto per The man in the high castle e Charmed. Ecco i primi dettagli diffusi da Hollywood Reporter

Come vi avevamo anticipato il protagonista principale della prossima stagione di Bridgerton sarà Anthony (Jonathan Bailey). Simone Ashley interpreterà un personaggio molto vicino a lui ovvero Kate Sharma. Kate è una donna brillante e testarda arrivata da poco nella capitale inglese. Non sopporta gli stupidi ed è molto determinata nella sue scelte. Sembrerà non apprezzerà nemmeno molto il visconte con ci sarà qualche tipo di interesse amoroso. Gli autori hanno modificato in parte il suo personaggio e nella serie avrà origini indiana.

Rupert Evans avrà invece il ruolo di Edmund Bridgerton, padre degli otto ragazzi e marito devoto. L’uomo morì prematuramente a soli 38 anni ma rivivrà nei ricordi di Anthony con cui ha sempre avuto un rapporto speciale.

Le riprese degli episodi inizieranno in primavera a Londra e nella storia saranno coinvolti anche dei nuovi personaggi. Anthony, al termine della prima stagione, aveva concluso la sua storia d’amore con la cantante Siena ed era abbastanza in crisi dal punto di vista sentimentale. Questi nuovi episodi lo seguiranno nella ricerca di un vero amore e di una donna da sposare.

