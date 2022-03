Bridgerton 2: Tra i protagonisti il corgi Newton. Curiosità su questa razza

Nella seconda stagione di Bridgerton ci sono tanti nuovi personaggi come Kate (Simone Ashley) e Edwina. Kate Sharma porta però nella serie anche un tenero, simpatico e nobile corgi: Newton. Scopriamo qualche curiosità su questa razza e sul rapporto particolare che riveste agli occhi dei nobili

Il cast di Bridgerton ha pubblicato un simpatico in cui descrive il simpatico cagnolino. A volte può avere un carattere difficile, scherzano le sorelle Sherman. A volte può essere frainteso ma pensiamo abbia lavorato molto sul suo personaggio. Ha una grande passione per le salsicce e farebbe di tutto per averne una.

Nel corso delle puntate Newton ha un ruolo piuttosto rilevante. Gli sceneggiatori della serie lo hanno scelto per un motivo ben preciso e fondamentale. Sappiamo dai libri che è un po’ sovrappeso, molto affettuoso e le sue reazioni ai visitatori di casa Sharma sono determinanti per comprendere la natura dei personaggi. La sua padrona Kate spesso studia con curiosità le impressioni avute dal cane. Se abbaia ai possibili pretendenti o se al contrario si lascia accarezzare.

Newton è Welsh corgi, una razza molto antica e originaria dell’Inghilterra. Per molto tempo gli uomini lo hanno impiegato come cane da guardia nelle fattorie poi è diventato un animale da compagnia per la sua indole docile. Gli storici hanno notato che nell’epoca in cui ha luogo Bridgerton le classi nobili preferivano altri cani, come il pomerania o il carlino. La scelta di questa razza ha quindi probabilmente origine nella passione che la regina Elisabetta II ha per questi cani. La sovrana inglese adora i corgi fin da quando era bambina. Nella sua vita ha allevato moltissime generazioni di cani reali. Grazie a lei il corgi ha raggiunto lo status di cane “nobile”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bridgerton (@bridgertonnetflix)