Bridgerton 2: la produzione si ferma per un positivo al Covid. I dettagli

La seconda stagione di Bridgerton aveva dato il via alle riprese qualche mese fa e recentemente la serie ha fatto parlare di sè per la nomination agli Emmy. Tuttavia, per il pubblico c’è una brutta notizia in arrivo. Infatti, cast e staff hanno dovuto fermare la produzione per un caso positivo di Covid. Ecco qualche dettaglio

Lo spettro del Coronovirus e del contagio torna a far paura come già avvenuto lo scorso autunno e per tutto il 2020. Tra le produzioni che aveva subito interruzioni anche Summertime e Elite. Questa settimana invece è la seconda stagione di Bridgerton a cadere vittima dello stop come leggiamo su Just Jared.

Inizialmente lo stop avrebbe dovuto avere una durata di 24/48 h per consentire verifiche e tamponi di rito. Tuttavia, oggi leggiamo che la pausa si protrarrà fino a data da definirsi. Il caso di positività non sembra essere tra i membri del cast ma all’interno dello staff. Tuttavia, dopo successive verifiche i casi di positività accertati sarebbero stat più di uno e da qui la decisione di interrompere per più tempo i lavori.

Leggiamo su molti siti e giornali: Questo nuovo caso in Bridgerton è un chiaro avvertimento che anche su set di film e serie la guardia deve rimanere altissima. Soprattutto ora che le nuove varianti e la diffusione dei contagi torna a far tremare il mondo.