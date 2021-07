Elite 5: Danna Paola pubblica una gif che fa sperare i fan nel suo ritorno

Lu tornerà in Elite 5?

La quarta stagione della serie spagnola Elite non ha entusiasmato il pubblico noi compresi (scopri la recensione). Tuttavia, come già vi avevamo anticipato la serie è stata confermata da Netflix per un’altra stagione. Qualche giorno fa Danna Paola, una delle grandi assenti ha pubblicato una gif che torna a far sperare i fan. Ecco i dettagli:

Il personaggio di Danna Paola, ovvero Lu, ha abbandonato la serie per andare insieme a Nadia a studiare a New York. Il pubblico è diviso sul significato della gif pubblicata dall’attrice. Sarà un modo per stuzzicare i fan sul suo ritorno o una semplice trovata pubblicitaria per un nuovo singolo in arrivo? Chissà certo il suo ritorno farebbe molto bene alla trama del teen drama.

Guzman e Ander nell’ultimo episodio della quarta stagione di Elite partono per un viaggio intorno al mondo. Tra i motivi che spingono il primo la volontà di cambiare aria dopo la fine della storia con Nadia, poi con Ari e del reato commesso per difendere quest’ultima. Ander invece vuole per una volta seguire il suo sogno senza reprimersi per star vicino a Omar. Molto probabilmente perciò questi due personaggi non torneranno nella prossima stagione.

Ecco il post dell’attrice sul possibile ritorno in Elite 5:

Ecco cosa ci ha detto Georgina Amoros sulla quinta stagione: