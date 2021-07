Non ho mai 2: Maitreyi Ramakrishnan commenta il finale e la stagione

Dal 15 luglio è disponibile su Netflix la seconda stagione di Non ho mai (leggi la recensione no spoiler). Abbiamo divorato i dieci episodi. Qualche giorno fa l’attrice protagonista ha commentato il finale parlando anche delle possibilità di una terza stagione. Ecco qualche dettaglio

Ciò che più lega a questa serie è la storia di Devi, ha raccontato Maitreyi Ramakrishnan a Collider. Lei vuole essere una persona davvero buona ma scopre che deve lottare anche con sè stessa per esserlo. Lei tenta e a volte fallisce. Fa di tutto per non ferire le persone ma capita che lo faccia comunque ed è una cosa che mi succedeva da piccola. In generale anche io come Devi cerco sempre di essere l’amica perfetta, la figlia perfetta etc.. La ricerca della perfezione e il pensare troppo però a volte ti portano alla pazzia.

Nella seconda stagione di Non ho mai Devi è davvero indecisa tra Ben e Paxton. Un po’ me lo aspettavo, ha spiegato l’attrice. Si dice che per prendere una decisione spesso bisogna pensare poco. Devi però è una ragazza brillante, ama le liste dei pro e dei contro perciò scegliere è difficile per lei. Non dimentichiamo poi che è un’adolescente e il dramma è ovunque. Credo che il grande passo di Paxton nel finale sia l’esito di tanti piccoli step, ha continuato. Lui capisce alla fine che Devi è tra le poche persone a non considerarlo stupido e ad aver sempre creduto in lui. Lei lo spinge ad essere migliore e ad impegnarsi. Perciò con il doppio gioco con Ben lei lo ha ferito ma può essere perdonata.

Ancora non so quali progetti ci siano per la terza stagione, ha concluso. Tuttavia, mi piacerebbe vedere Devi vivere una vera relazione. Inoltre, vorrei vederla uscire dal guscio e incontrare nuove persone o esplorare nuovi interessi.