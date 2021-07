Non ho mai 3 ci sarà? Ecco cosa possiamo aspettarci dopo il finale

Da giovedì è disponibile su Netflix la seconda stagione della serie Non ho mai (leggi la recensione). Abbiamo divorato i dieci episodi e come spesso accade ci chiediamo: Ci sarà un terza stagione? Ecco cosa sappiamo finora e come potrebbero continuare le avventure di Devi (Maitrey Ramakirishnan)

Netflix non ha ancora ufficializzato il rinnovo per dare il via a una terza stagione di Non ho mai perciò parleremo per ipotesi. La seria già con la prima parte aveva riscosso molto successo perciò la buona accoglienza del pubblico gicoa a favore del rinnovo. La protagonista in un’intervista aveva detto: Speriamo ci sia una terza stagione ma vogliamo sia il pubblico a decidere. Se il rinnovo fosse ufficiale la produzione potrebbe partire già in autunno così da debuttare nella primavera o estate 2022.

In Non ho mai 3 probabilmente continuerà il triangolo tra Devi, Paxton e Ben. Infatti, nell’ultimo episodio la ragazza ha scelto Paxton che a sua volta (finalmente) ha reso ufficiale il loro rapporto. Nei minuti finali però Eleanor parlando con Ben gli confessa che Paxton non è sempre stato la scelta di Devi riaccendendo così le speranze del ragazzo. Ben tuttavia ha iniziato una storia con Aneesa perciò anche lei sarà tra i protagonisti. Non dimentichiamo poi che i ragazzi sanno a un passo dal college se la storia dovesse continuare. Affronteranno quindi problematiche più adulte.

Sulla scelta di Devi il pubblico, come spesso accade, rimane diviso come vediamo su Twitter:

Ho appena finito la seconda stagione di “Non ho mai” e finalmente la mia ship si è riunita🥰🥰🥰#NeverHaveIEver2 #Nonhomai #TeamPaxton

(P.s. Spero che la terza stagione non mi deluda) pic.twitter.com/FRTCjTrPBz — pergliamiciAda🌈 (@ariannad__7) July 16, 2021