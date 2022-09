Venezia 79: ecco tutti i vincitori di questa edizione del festival

Si è conclusa oggi Venezia 79. Un’edizione all’insegna della ripartenza e che ha visto trionfare Luca Guadagnino come miglior regista. Il Leone d’Oro al miglior film è andato invece All the Beauty di Laura Poitras.

Tra i vincitori anche Cate Blanchett, Colin Farrell e Taylor Russell, rispettivamente per Tár, Gli spiriti dell’isola e Bones and All.

Qui tutti i vincitori di Venezia 79

Leone d’Oro al Miglior film

All the Beauty and the Bloodshed di Laura Poitras

Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria

Saint Omer

Leone d’Argento – Miglior Regia

Bones and All di Luca Guadagnino

Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile

Cate Blanchett per Tár

Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile

Colin Farrell per Gli spiriti dell’isola

Miglior Sceneggiatura

Martin McDonagh per Gli spiriti dell’isola

Premio Speciale della Giuria

No Bear di Jafar Panahi

Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore o attrice emergente

Taylor Russell di Bones and All

Opera prima

Saint Omer

Gli altri premi di Venezia 79

Premio Orizzonti per il miglior film

Jang-e jahani sevom (World War III) di Houman Seyedi (Iran)

Premio Orizzonti per la migliore regia

Tizza Covi e Rainer Frimmel per il film Vera (Austria)

Premio Speciale della Giuria Orizzonti

Chleb I Sol (Bread and Salt) di Damian Kocur (Polonia)

Premio Orizzonti per la migliore attrice

Vera Gemma nel film Vera di Tizza Covi e Rainer Frimmel (Austria)

Premio Orizzonti per il miglior attore

Mohsen Tanabandeh nel film Jang-e jahani sevom (World War III) di Houman Seyedi

Premio Orizzonti per la Migliore sceneggiatura

Fernando Guzzoni per il film Blanquita di Fernando Guzzoni (Cile)

Premio Orizzonti per il Miglior cortometraggio

Snow in September di Lkhagvadulam Purev-Ochir (Francia)

Venice Short Film Nomination for the European Film Awards 2022

Snow in September di Lkhagvadulam Purev-Ochir (Francia)

Leone del Futuro – Premio Venezia Opera prima “Luigi de Laurentiis”

Saint Omer di Alice Diop (Francia)

Orizzonte Extra Premio degli spettatori – Armani Beauty

Nezouh

Premio Venezia Classici per il miglior documentario sul cinema

Fragments of Paradise di KD Davison (Stati Uniti)

Premio Venezia Classici per il miglior film restaurato

Koroshi no rakuin (Branded to kill) di Suzuki Seijun (Giappone, 1967)

Premio miglior esperienza Venice Immersive

The Man Who Couldn’t Leave di Chen Singing (Taipei)

Gran premio della Giuria Venice Immersive

From The Main Square di Pedro Harres (Germania)

Premio speciale della Giuria Venice Immersive

Eggscape di German Heller (Argentina)

Leone d’oro alla carriera 2022

Catherine Deneuve e Paul Schrader

Cartier Glory to the Fimmaker Award 2022

Walter Hill

Premio Campari Passion for Film

Arianne Phillips