L’immensità: trailer, cast e anticipazioni del film presentato a Venezia

Tra i film che saranno presentati quest’anno a Venezia 79 c’è anche L’immensità di Emanuele Crialese. Il film, ambientato a Roma negli anni ’70, è un dramma familiare in cui vediamo una meravigliosa Penélope Cruz che torna a recitare in italiano.

Il film uscirà nei cinema il 15 settembre.

L’immensità, il trailer del film

L’immensità, cast e trama

Diretto da Emanuele Crialese e adattato da una sceneggiatura dello stesso Emanuele Crialese, di Francesca Manieri e di Vittorio Moroni, il film segue le vicende di una famiglia: in particolare di una madre e di una figlia intrappolate in un’identità che non sentono come loro.

Nel cast Penélope Cruz, Luana Giuliani, Vincenzo Amato, Patrizio Francioni, Maria Chiara Goretti, Penelope Nieto Conti, Alvia Reale, India Santella, Mariangela Granelli e Valentina Cenni.

Il film è ambientato a Roma negli anni ’70, in un mondo sospeso tra quartieri in costruzione e varietà ancora in bianco e nero, conquiste sociali e modelli di famiglia ormai superati.

Proprio qui Clara e Felice si sono appena trasferiti in un nuovo appartamento. Il loro matrimonio è finito: i due non si amano più, ma non riescono a lasciarsi. A tenerli uniti, soltanto i figli su cui Clara riversa tutto il suo desiderio di libertà.

Adriana, la più grande, ha appena compiuto 12 anni ed è la testimone attentissima degli stati d’animo di Clara e delle tensioni crescenti tra i genitori. Adriana rifiuta il suo nome, la sua identità, vuole convincere tutti di essere un maschio e questa sua ostinazione porta il già fragile equilibrio familiare a un punto di rottura.

Mentre i bambini aspettano un segno che li guidi, che sia una voce dall’alto o una canzone in tv, intorno e dentro di loro tutto cambia.

Le parole del regista

Come tutti i miei lavori, anche L’immensità è prima di tutto un film sulla famiglia: sull’innocenza dei figli, e sulla loro relazione con una madre che poteva prendere vita solo nell’incontro, artistico e umano, con Penélope Cruz, la sua sensibilità, la sua straordinaria capacità di interazione con tre giovanissimi non attori. Luana, Patrizio e Maria Chiara sono rimasti bambini sempre e, come tali, sempre intensamente e immensamente veri.

L’immensità è infatti un film sulla famiglia, in particolare sul rapporto tra una madre e sui figli. Una dinamica che il regista ha cercato di costruire partendo da Penélope Cruz e dalla sua interazione con i tre giovani protagonisti.

Vi potrebbe interessare anche:

Venezia 79: tutti i film che saranno presentati al Lido quest’anno

Road House: cast, anticipazioni, uscita del film Prime Video