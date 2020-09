Boing Challenge è il nuovo show televisivo che avrà come conduttore lo youtuber Tommy Cassi. Come da titolo, il programma andrà in onda su Boing (canale 40 del DTT). Dopo il grande successo ottenuto dall’Isola degli eroi, Boing ha deciso di investire sulle produzioni originali proponendo questo nuovo imperdibile game show in prima tv assoluta. Boing Challenge è una coproduzione Boing e Lucky Road Productions. L’appuntamento è a partire dall’8 settembre (dal martedì al venerdì) alle 19:50. Tommy Cassi, presentatore dello show, è uno youtuber che nel corso del tempo ha saputo accattivarsi le simpatie e l’affetto del pubblico grazie alla sua energia e creatività.

BOING CHALLENGE: ECCO COME FUNZIONERÀ

Boing Challenge vedrà coinvolte 24 famiglie provenienti da tutta Italia, che ogni settimana si sfideranno mettendo alla prova le loro abilità fisiche e mentali. Le divertenti challenge da affrontare sono ispirate a vari trend tipici di Youtube. Il conduttore Tommy Cassi ha dichiarato: “Boing Challenge è il mio primo programma tv, sono davvero entusiasta”. Tommy ha dichiarato di essere cresciuto con il canale Boing ed esordire in tv proprio qui è per lui “davvero emozionante”. Boing Challenge è una produzione pensata per tutta la famiglia, uno show che promette di essere spassoso e mai banale, in puro stile Boing.

CHI È TOMMY CASSI

Tommy Cassi (vero nome Tommaso Cassissa) è nato l’11 febbraio 2000 a Genova. Nel 2015 ha deciso di aprire il suo canale youtube “tommycassi” riscuotendo un grandissimo successo. Dotato di una spiccata ironia e di capacità recitative non indifferenti, Tommy è solito intrattenere il suo pubblico con parodie e sketch di genere “stand-up comedy”. È uno dei più giovani creator di talento, tanto da raggiungere in poco tempo un milione di follower sui principali social network. Il suo video intitolato “Cosa penso della maturità 2019” è stato riconosciuto dalle più importanti testate giornalistiche come il video scolastico del 2019.

