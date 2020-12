Youtuber: scopriamo quali sono i migliori creator del 2020

In questo articolo vi parleremo del fenomeno degli youtuber che va avanti oramai da diversi anni e quali sono stati i migliori creator del 2020. Molti giovani che hanno deciso di investire il loro tempo neal farsi un nome (e un lavoro) su Youtube sono non pochi. Un hobbie che può divenire una vera e propria professione se si hanno i giusti argomenti e il giusto modo di porsi nei confronti degli iscritti. Le tipologie di youtuber sono innumerevoi: tutorial di moda, recensori di libri e fumetti, ma anche maestri di fitness.

YOUTUBER: L’ENTRATA DEL “TUBO” NELLA VITA QUOTIDIANA E DIGITALE

A un anno dalla nascita, nel 2006 Youtube esplose anche in Italia. Prima di tale piattaforma streaming (su cui a volte venivano postati, talvolta illegalmente, film o episodi di serie tv, cartoni e anime giapponesi) una realà simile era probabilmente Google Video, ancora esistente, ma sicuramente più “rudimentale” e “artigianale” rispetto alla creatura di Steve Chen, Jawed Karim e Chad Hurley. Come informa sistemacritico.it, sempre nel 2006 Youtube entrò a far parte del perimetro di Google. Da non dimenticare rivali come Veoh o Daily Motion per quanto riguarda i contenuti streaming, ma nulla: Youtube ha soppiantato tutti i suoi simili.

CLASSIFICA DEI MIGLIORI YOUTUBER

Arriviamo dunque al tema principale del nostro articolo: gli youtuber che più si sono fatti notare nel 2020. Chi sarà riuscito a entrare nella prestigiosa Top Ten?

MrBeast Dream ZHC SSSniperwolf Tiko Chloe Ting JoshDub The Royalty Family LazarBeam James Charles

Al primo posto troviamo Jimmy Donaldson, alias MrBeast. Il ragazzo, originario degli Stati Uniti, può vantare oltre 25 milioni di iscritti. Come informa un articolo della Stampa Jimmy è riuscito a raggiungere 30 milioni di visual grazie a un solo video, in cui (insieme all’associazione Arbor Day e altri colleghi youtuber) chiedeva di piantare 20 milioni di alberi. MrBeast ha reso noto di soffrire della malattia di Chrohn.

Qual è il vostro youtuber preferito?