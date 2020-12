Ryan Kaji: a 9 anni è lo youtuber più pagato del 2020

Ryan Kaji ha solo 9 anni, ma possiamo parlare nel suo caso di un vero e proprio bambino prodigio. Risulta essere infatti lo youtuber più pagato del 2020. Ryan ha all’attivo nove canali Youtube con oltre 41 milioni di iscritti complessivi. Il ragazzino si occupa prettamente di giocattoli e i suoi video sono un vero e proprio successo tra gli utenti. Considerata la spietata concorrenza sulla piattaforma streaming di proprietà Google, è sorprendente come in cima alla classifica troviamo un bambino. Come precisa Forbes, le entrate di Ryan sono state calcolate prendendo spunto da una fascia temporale che va dal 1° giugno 2019 al 1° giugno 2020 senza prendere in considerazione, tuttavia, tasse e pagamenti per agenti, avvocati a manager.

RYAN KAJI VANTA 12.2 MILIARDI DI VISUAL

Nonostante la giovanissima età, Ryan Kaji vanta la bellezza di 12.2 miliardi di visualizzazioni ed entrate pari a quasi trenta milioni di dollari. Ryan si occupa di varie tematiche inerenti ai bambini della sua età e non solo come unboxing, intrattenimento, recensioni e reaction. Ma come ha fatto a soli 9 anni a divenire così ricco? È molto semplice: le entrate del piccolo Ryan provengono, sembra, non solo da Youtube, ma anche da tutte le sponsorship di abbigliamento per bambini, giocattoli e ad altre realtà. E questo è solo l’inizio: chissà cosa sarà capace di fare questa giovanissima promessa del web in futuro…

CHI HA CONQUISTATO IL SECONDO E IL TERZO POSTO?

Al secondo posto della classifica degli youtuber più pagati del 2020 troviamo un entertainer molto conosciuto dagli utenti per la tipologia dei suoi video: Mr. Beast, alias Jimmy Donaldson. Lo youtuber è divenuto celebre per le sue donazioni e progetti non proprio ehm… alla portata di tutti! Nel 2020 Mr. Beast ha raggiunto la somma di 24 milioni di dollari con 47.8 milioni di iscritti. Segue poi il team di Dude Perfect, con all’attivo 57.5 milioni di iscritti e un guadagno pari a 23 milioni di dollari.

