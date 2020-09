Amazon Prime Video rende un po’ meno triste l’inizio di settembre aggiungendo al catalogo tutte e sette le stagioni di Buffy – L’ammazzavampiri. Una delle serie più amate degli anni ’90 ma apprezzata anche dalle generazioni successive. Dopo 17 anni dall’ultimo episodio l’iconica ammazzavampiri interpretata da Sarah Michelle Gellar diventa disponibile per il binge-waching.

Per chi non conoscesse la trama ecco una breve sinossi. Buffy Summers arriva nella piccola cittadina di Sunnydale insieme alla madre. La ragazza è stata espulsa dalla scuola che frequentava per aver dato fuoco alla palestra per uccidere dei vampiri. Lei è infatti, la Prescelta, la Cacciatrice ovvero l’unica della sua generazione che ha il dovere di combattere i demoni per evitare che invadano il mondo. Intorno a lei abbiamo una serie di personaggi che nel corso delle stagioni saranno più o meno centrali. Rupert Giles è il suo Osservatore ovvero una sorta di guida e c’è poi un gruppo di amici: Willow, Xander e Cordelia. C’è spazio per grandi storie d’amore anche tormentate come quella con Angel. L’evoluzione nei protagonisti nel corso delle stagioni è interessante e ognuno ha una storia ben scritta.

Ecco le reazioni (felici) dei fan di Buffy su Twitter:

Qualità video pazzesca rispetto ai DVD (16:9 HD rispetto ai 4:3 SD).😍 Grazie @PrimeVideoIT #Buffy 🥳 — Andrea (@hoos_yerdaddy) September 1, 2020

Grafica delle copertine orrendaaa ma eccoci qua. Vi accorgerete anche di quanto è perfetta per il binge watching (specialmente nelle ultime puntate). I am ready to get hurt again. #Buffy pic.twitter.com/DM8UvG1Xvo — Matt Novells (@IlNovelli) September 1, 2020

E ora inizia la maratona buffy su prime video ahahah.#Buffy #buffythevampireslayer — Danny (@MrWash89) September 1, 2020