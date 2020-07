Man-ga: il canale tornerà con un nuovo format? Ecco la verità

Lo scorso 1 luglio il canale Man-ga ha ufficialmente terminato le trasmissioni su Sky. Questo dopo 10 anni di ininterrotta trasmissione di anime giapponesi vecchi e nuovi. Ricordiamo come Man-ga sia nato nel lontano 2010 sostituendo, gradualmente, il vecchio canale Cooltoon. L’emittente in questione, nata nel 2007 da un’idea di David Bouchier (lo stesso di JimJam), aveva proposto decine di cult animati anni ’80/’90’ (oltre a qualche serie più recente) per poi avere, appena due anni dopo, una brusca frenata, continuando a replicare le stesse serie fino alla sua chiusura definitiva avvenuta nel 2011.

Adesso, è giunta l’ora anche della fine del percorso vitale di Man-ga. Con la chiusura del canale 133 di Sky l’Italia perde un’emittente tematica, dedicata all’animazione nipponica. Un passo indietro rispetto alla Francia, che può vantare lo storico canale Mangas (del gruppo AB) o di altri canali europei (e non solo) che possono contare sull’appetibile palinsesto di Animax. Tornando a Man-ga, è davvero finito tutto?

MAN-GA: IL MESSAGGIO DALLA PAGINA FACEBOOK

Nonostante la chiusura di Man-ga su Sky, la pagina ufficiale del canale è rimasta attiva. Nelle ultime ore, è stato qui pubblicato un messaggio di ringraziamento ai telespettatori. Gli amministratori della pagina FB hanno invitato i fan di Man-ga a “rimanere sintonizzati” in quanto, al di là di quanto potessimo credere, il progetto continuerà! Al momento, non è dato sapere in che vesti verrà riproposto il canale. Una web tv? Un canale Youtube? O una piattaforma in streaming stile Netflix?

Non sarebbe tuttavia, una cattiva idea se Man-ga venisse riproposto in versione free sul dtt. È bene precisare, tuttavia, che una simile eventualità potrebbe essere ardua nel concretizzarsi, per puri motivi di share. Ricordiamo come al suo tempo ci abbia provato Yamato con Anime Gold e poi ancora Dynit con Ka-boom, ma entrambi i progetti hanno poi chiuso prematuramente. Ka-boom è tornato tuttavia nel 2019, ma in vesti di contenitore animato stile Contactoons o Bim Bum Bam. Qui di seguito il post della pagine ufficiale di Man-ga.

Buongiorno Man-gan!Innanzi tutto volevamo ringraziarvi ancora per tutto l'affetto e la solidarietà che ci avete… Pubblicato da Man-Ga su Mercoledì 1 luglio 2020

Per aggiornamenti sull’eventuale apertura di Man-ga continuate a seguirci!