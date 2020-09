TikTok: come guadagnare soldi con il fondo per creator

TikTok sta cercando proprio te! La celebre piattaforma di proprietà di ByteDance ha lanciato un importante fondo che permetterà ai tiktoker più seguiti e talentuosi di guadagnare con il frutto del loro lavoro.

Cos’è il Fondo TikTok per Creator?

La dotazione iniziale che il fondo mette a disposizione per tutti i creators in giro per l’Europa è di 60 milioni di euro. Ma non è in realtà finita qui. TikTok prevede infatti di aumentare la cifra fino a 255 milioni di euro entro tre anni, dando a moltissimi altri una possibilità di guadagno grazie al loro intenso lavoro e alla loro inventiva.

Fra i creator che già hanno avuto accesso al fondo troviamo per esempio Luciano Spinelli, che noi di Ginger avevamo intervistato in questa occasione. Ma ci potresti essere anche tu? Come fare? Beh, sappi che devi in ogni caso avere determinati prerequisiti.

Per accedere al Fondo devi avere 18 anni compiuti, una base di almeno 10 mila follower e almeno 10 mila visualizzazioni dei tuoi video negli ultimi 30 giorni. I tuoi video inoltre devono essere originali e soprattutto in linea con le Linee Guida della Community.

@lucianospinelli anche la tipa alla fine fa gli auguri a tiktok AHAHA! rifate tutti questi audio sono curioso di vedere quando siete addicted 😂 #AuguriTikToker 🎂 ♬ suono originale – lucianospinelli

Come richiederlo?

Puoi fare richiesta di accedere al fondo direttamente dall’app TikTok. Ecco come:

Entra nell’app con il tuo account pro/creator e compila la richiesta per il Fondo TikTok per Creator

Assicurati di soddisfare i criteri di idoneità e conferma di essere maggiorenne

Leggi il contratto del Fondo TikTok per Creator e dai il tuo consenso

Una volta approvata la richiesta, comincerai a guadagnare in base alle performance dei tuoi contenuti

Puoi verificare quanto stai guadagnando nel pannello di controllo del Fondo

In questo modo, TikTok si impegna a dare ulteriore spazio di manovra ai propri creator, che hanno trasformato la piattaforma in un’occasione importante di crescita professionale. E, considerato quanti sognano di fare i tiktoker come lavoro, questa è davvero una splendida notizia!