Blackpink feat. Selena Gomez: Ice Cream è il titolo del loro singolo

A una settimana dal rilascio del brano delle Blackpink con Selena Gomez, è stato rivelato il titolo ufficiale. Come era intuibile dai poster promozionali, il nuovo singolo si chiamerà Ice Cream.

La canzone, che sarà contenuta nell’album della girl band coreana, arriverà il 28 di agosto. Il brano sarà rilasciato alle ore 18 italiane.

Che questo featuring potesse essere proprio con Selena si vociferava ormai da tempo, ma anche altre star erano inserite nel calderone. Tra tutte anche Ariana Grande che non ha mai nascosto la voglia di collaborare con la band. Questa volta è però il turno di Selena.

Non è da escludere che possa anche esserci un video ufficiale a corredo girato magari a distanza tra le Blackpink e Selena Gomez. Anche i membri della girl band hanno fatto eco alla cantante di Boyfriend. Il singolo anticipa proprio il nuovo album della band koreana, che sarà rilasciato il prossimo 2 ottobre!

Non ci resta che attendere ancora un po’ prima di scoprire cosa ci hanno riservato queste artiste con questo imminente singolo. All’interno del nuovo disco, hanno inserito anche il singolo How You Like That. Come vi avevamo raccontato , il pezzo ha rapidamente battuto qualunque record possibile e immaginabile, particolarmente su Youtube. Il video è infatti stato il videoclip musicale più visto in sole 24 ore, battendo così il precedente primato dei BTS con Boy with Luv.

Siete curiosi di ascoltare il nuovo singolo di Selena Gomez e le Blackpink?