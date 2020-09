Blackpink: la tracklist di The Album finisce online, c’è anche Cardi B

A quanto pare, è finita online la tracklist ufficiale di The Album, il primo vero album delle Blackpink. A riportare la notizia è l’aggiornatissimo KoreaBoo, sempre sul pezzo in termini di K-pop internazionale.

Il 28 agosto, la YG Entertainment, la label delle Blackpink ha condiviso un comunicato legato al pre-order di The Album. Al suo interno troviamo foto e tutto quello che i fan delle ragazze si possano aspettare di trovare nell’album.





Nel materiale che la YG Entertainment ha condiviso troviamo fra l’altro cartoline, stickers ma anche una foto dello stesso album. Sul disco fisico era inclusa anche la trackist di The Album delle Blackpink. La lista delle canzoni è stata blurrata ma alcuni Blinks molto attenti sono stati in grado di svelare i titoli dei brani contenuti.

Ovviamente, per avere la conferma definitiva della tracklist dell’album dovremo aspettare un comunicato ufficiale delle ragazze. In ogni caso, se tutto andrà come previsto, questa dovrebbe essere la lista delle canzoni incluse.

Ecco la (presunta) tracklist di The Album delle Blackpink!

How You Like That”

“Ice Cream” (Featuring Selena Gomez)

“Pretty Savage”

“Bet You Wanna” (Featuring Cardi B)

“Lovesick Girls”

“Crazy Over You”

“Love To Hate Me”

“You Never Know”

Avete letto bene! Oltre alla nostra adorata Selena Gomez, che canta in Ice Cream, troveremo in the Album anche una canzone con la rapper del momento! Cardi B, a quanto pare, interpreterà insieme alle Blackpink il pezzo Bet You wanna! OMG!

Il primo singolo ufficiale del disco, come saprete, è How you like that. La canzone (di cui trovate video, testo e traduzione qui su Ginger Generation) ha frantumato qualunque record, divenendo in breve tempo una delle canzoni K-pop di maggior successo di sempre!

Siamo davvero super curiosi di poter ascoltare questo The Album delle Blackpink! Il disco uscirà il prossimo 2 ottobre!