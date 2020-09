Emily in Paris – Netflix: Lily Collins svela qualche dettaglio sul suo ruolo

Emily in Paris arriverà su Netflix con dieci episodi inediti il 2 ottobre (guarda il trailer qui). La protagonista di questa serie sarà Lily Collins che ha dato un’anteprima sul suo personaggio. Ecco qualche dettaglio in più!

L’idea di una sorta di Sex & the City ambientata a Parigi ha subito attirato l’interesse dell’attrice. Ho pensato subito che fosse un sogno, ha detto a Tvline. Qualcosa che avrei guardato subito appena uscito. Avere la possibilità di farne parte è stato molto speciale. Emily è una ragazza con molta passione, una gran lavoratrice e molto determinata. Ha una mente brillante e un carattere spiritoso. Darren ha creato un personaggio che avesse in sè molti lati diversi per renderlo più realistico.

Penso che Emily, come me, avrebbe amato Carrie Bradshaw, ha continuato la protagonista di Emily in Paris. Me la immagino una grande sua fan con moltissimi poster o foto salvate sul telefono. Arrivare a Parigi per lei significa avere finalmente la possibilità di vivere in prima persona esperienze come quelle delle sue eroine di moda. Girare a Parigi è stato emozionante, in particolare la scena notturna sopra la Paris Opera House, ha raccontato Lily Collins. Indossavo un vestito stupendo e i capelli in un’acconciatura meravigliosa.

Mi sentivo un po’ Audrey Hepburn. Avevamo tutta la location riservata per noi ed è stato magico. Parigi è la città dell’amore e ovviamente nel corso della serie Emily incontrerà molte persone. Emily è fidanzata quando parte da Chicago ma realizza che lui non è disposto a fare per lei quello che lei farebbe. Decide così di scegliere sè stessa e vivere al meglio questa esperienza lavorativa e personale.

E voi, guarderete Emily in Paris su Netflix? Cosa vi aspettate?



