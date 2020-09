Addison Rae: la reazione al suo ruolo nel film Kiss me

Addison Rae reciterà nel prossimo reboot del famoso film degli anni ’90, She’s All That/Kiss Me. La giovane ballerina (ormai anche modella e attrice) si è rivolta dunque a Instagram per condividere un messaggio sincero ringraziando i fan.

I miei sogni si stanno avverando! Sono così entusiasta di condividere finalmente la notizia che ho l’opportunità di fare il mio debutto come attrice in She’s all that, che è un remake di uno dei miei film preferiti di tutti i tempi. Sono così grata per le opportunità che mi sono state presentate e niente di tutto ciò sarebbe mai accaduto senza ognuno di voi. VI AMO TUTTI COSÌ TANTO! Non vedo l’ora che lo vediate! Non vedo l’ora di lavorare con questo fantastico team e tutte le persone coinvolte nella realizzazione del film. E sono davvero grata a tutti coloro che mi hanno dato questa incredibile opportunità. GRAZIE! Sono così entusiasta che voi tutti incontriate Padget!