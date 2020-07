I Q4 ospiti del video ufficiale di Bali e Dubai di Biondo!

Anche Biondo ha deciso di accodarsi alla già lunghissima lista di artisti che per l’estate 2020 hanno deciso di pubblicare il loro speciale tormentone! Dallo scorso 19 giugno, infatti, è disponibile in tutte le piattaforme di streaming e negli online store il suo nuovo attesissimo singolo, Bali e Dubai. La clip vede come ospiti d’eccezione gli amici storici di Biondo, i nostri adorati Q4!

Il pezzo è arrivato a pochi mesi di distanza da Offline, il pezzo con cui Biondo ha duettato insieme a Dandy Turner e di cui vi avevamo parlato qui.

Bali e Dubai, fra l’altro, ha creato subito un hype a dir poco incredibile fra i colleghi di Biondo. Sotto al post con il quale l’artista ha annunciato il pezzo sono arrivati tantissimi messaggi di supporto. Fra gli altri quelli di Random, di Federico Baroni e dello stesso Dandy Turner. Ovviamente, fra di loro ci sono stati anche i Q4.

L’ultimo singolo da solista di Biondo, vi ricordiamo, risale a dicembre 2019 e si intitola Tira. Il suo primo vero disco, dopo l’EP Deja vu, è invece EGO e risale al 2018. Non ci è dato sapere, almeno per il momento, se Bali e Dubai sarà il primo singolo del nuovo ideale di disco di Biondo. Se così fosse ne saremmo davvero molto felici, non vediamo l’ora!

Intanto possiamo gustarci il video ufficiale di questo nuovo tormentone, tra gli ospiti del videoclip ci sono per l’appunto anche i Q4. Diego Lazzari, Tancredi Galli, Gianmarco Rottaro e Lele Giaccari, come l’artista ci aveva raccontato nella nostra intervista, sono amici storici del cantante e per molti versi quasi suoi “fratelli”.

Biondo, vi ricordiamo, fa parte del cast del film E’ per il tuo bene, trasmesso dal 2 luglio solo su Amazon Prime Video.

Biondo - Bali e Dubai (Official Video)

Non perderti la nostra videointervista a Biondo in occasione dell’uscita del singolo Bali e Dubai e del film È Per Il Tuo Bene!