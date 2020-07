Nel pomeriggio di oggi, 9 luglio, Chiara Ferragni e Baby K hanno presentato il loro nuovo progetto in collaborazione con Pantene! Stiamo ovviamente parlando di Non mi basta più, la canzone (e relativo video appena uscito) già diventata tormentone di questa estate nonché colonna sonora di uno spot già passatissimo in tv!

Baby K - Non mi basta più (special guest Chiara Ferragni)

Dopo il lockdown, Chiara Ferragni e Baby K hanno avuto modo di rimettersi insomma al timone di un progetto importante, fresco e spensierato. Una bella ventata di freschezza estiva di cui sentivamo tantissimo il bisogno!

Ecco tutto quello che Baby K e Chiara Ferragni ci hanno raccontato in conferenza stampa su Non mi basta più!

Chiara Ferragni ha spiegato che, inizialmente, era forse un po’ spaventata dal fatto di cantare una canzone, in quanto, come saprete, è un po’ stonata! Baby K, in ogni caso l’ha messa subito a suo agio:

C’era anche da parte mia il desiderio di far parte della canzone, però non essendo in grado da vantare ho chiesto a Claudia come potessi dare supporto al brano. Lei mi ha detto: “Tranqulla, io scrivo delle parti molto fighe, molto “tue”, dove potrai cantare ma anche urlare. Claudia mi ha messo a mio agio da subito, è stata super carina!

Riguardo al significato della canzone, Baby K ha dichiarato che si sente molto vicina a questo pezzo e al concept di Pantene:

C’è lo spirito di quello che può significare il mondo beauty e i capelli per una donna, che va oltre l’estetica. I capelli sono un modo di esprimersi e di indossare la propria femminilità. Mi piace l’idea che nel pezzo dico di non aver paura dell’estate e degli elementi, di non temere le onde. Dobbiamo lanciarci, dobbiamo sentirci sicure e libere di potere esprimerci anche attraverso i capelli nel modo più autentico per noi.

Chiara Ferragni, riguardo a Non mi basta più, ha aggiunto:





Nel pezzo c’è molta leggerezza e positività. Penso che ci servissero un po’ di good feelings dopo questo periodo difficile, qiesta campagna ci fa pensare alla spensieratezza di questa estate. C’è bisogno per noi di passare del tempo di qualità con amici e famifglia. E poi come diceva Claudia c’è questa idea di sfidare le onde della nostra vita e di buttarci. Noi dobbiamo trovare la bellezza dentro di no, secondo me la bellezza è anche soprattutto fatta di self confidence.

A proposito, Chiara cambierà mai il suo iconico colore di capelli? Ecco la risposta!





Io sono un biondo scuro tendente al rosso. Sono stata più bionda e anche meno bionda. L’unica pazzia che ho fato è per il bachelorette party, mi ero fatta una decolorazione rosa. Però io mi sento bionda inside, il colore che ho adesso è quello che mi rappresenta di più. Never say never per il futuro, in ogni caso!

Anche Baby K ha un rapporto speciale con i suoi capelli. Ecco cosa ci ha raccontato:

I miei capelli scandiscono le diverse fasi della mia vita. Mi ricordo che in un momento mi sentivo in un certo modo e quindi avevo i capelli blu. Per me i capelli sono un modo ulteriore per esrpimermi, cambio spesso il colore. I miei originariamente sono castani scuri ma mi sto divertendo molto con questa vita da bionda. Proprio per questo motivo mi trovo bene con i Balsami Oro Pantene!

Ecco come Chiara ha poi raccontato le curiosità del video ufficiale della canzone:

L’esperienza del video è stata super emozionante, quelli di Claudia sono sempre stati bellissimi. Prima abbiamo girato in studio e poi abbiamo girato a Linate, con una mega produzione. Anche lì c’era un’energia fortissima. Una delle ragazze del corpo di ballo mi anche ha insegnato il balletto della canzone per TikTok. Vedere il video montato mi rende super fiera!

Ed ecco infine la domanda di Ginger Generation: che cosa hanno imparato queste due ambiziose giovani donne le une dalle altre?

Chiara: Da Baby K ho imparato a conoscere il mondo della musica ma dal punto di vista femminile. Non ci sono tante donne, l’ho imparato a conoscere con mio marito ma il punto di vista di una donna mi mancava! Lei è una grande artista sono molto felice per questo!





Baby K: ammiro molto Chiara, la conosciamo tutti quanti, avevo quasi timore all’inizio perché ero molto curioa di conoscerla ma ero anche molto attenta. Ho conosciuto una grande persona, bella dentro e bella fuori, tanto sicura di se ma senza farlo pesare a nessuno, lei è spontanea, bella sempre solare. Emana il sole dagli occhi figuratevi dai capelli! Quello che posso e devo imparare è un ulteriore business skill, un savoir faire più a livello di business, lei è pignola, io sono pignola e so cosa voglio ma forse più dal punto di vista creativo, lei mi può insegnare da quello imprenditoriale. Mi dovrà dare i suoi appunti!