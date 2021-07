Biondo e Shade duetteranno insieme nel singolo Garçon

Biondo sta per tornare con della nuova musica e non lo farà da solo. Il rapper romano duetta infatti con Shade nel singolo Garçon.

Il brano uscirà venerdì 9 luglio e si prefigge di farci ascoltare un Simone diverso, probabilmente più maturo.

“Una hit non mi bastava quest’anno sono ingordo hermano”, ha commentato Shade sotto il post pubblicato da Biondo nel quale annuncia l’imminente arrivo del singolo estivo.

L’hit maker Vito Ventura, in effetti, è reduce dalla recente uscita del suo singolo estivo In un’ora, accompagnato da un video che vede la partecipazione dell’influencer e per due volte gieffina, Giulia Salemi.

Biondo prima del duetto con Shade

Dopo la partecipazione al talent di Maria De Filippi, Biondo ha pubblicato due album, Dejavù ed Ego, e svariati singoli tra cui ricordiamo Avec moi, Japan1ice, Tira, Bali e Dubai.

Dall’inizio della sua giovane carriera, iniziata nel 2015, Biondo ha già collaborato con molti artisti tra cui Einar ed Emma Muscat, entrambi conosciuti ad Amici, Dandy Turner e Aka7even.

Il cantante, inoltre, ha recitato nel film corale E’ per il tuo bene con Vincenzo Salemme e in un episodio della fortunata fiction Che Dio ci aiuti. In qualità di special guest, ha partecipato anche a una puntata della serie tv Jams.

Biondo, ultimamente, si è messo alla prova persino come scrittore. Lo scorso aprile, ha pubblicato il suo primo libro, Non solo ego, per Mondadori.

Nell’autobiografia, l’artista si racconta mettendo a nudo i due lati diametralmente opposti della sua personalità. Quello più fragile rappresentato da Simone Baldasseroni e quello più sfacciato che dà vita all’artista rappresentato dal suo alter ego Biondo.