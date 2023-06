Astol e Biondo – Romantica e Bugiarda: audio e testo del singolo

Astol e Biondo rilasciano venerdì 16 giugno la loro prima collaborazione, con il singolo che è intitolato Romantica e Bugiarda.

La canzone rappresenta un’unione dei due artisti dopo alcune incomprensioni nate sul web ed unisce le loro rispettive fanbase.

Testo Romantica e bugiarda

Con noi, in camera

quest’hotel arriva almeno a 6 stelle

invidio i tuoi tatu

il tuo profumo addosso che

ancora si sente

non mi sono fermato ai fari di una volante

la polizia sa che sei l’unica che mi prende

Per me sei la più bella del quartiere

perché non scendi un po’ e ti fai vedere?

non mi dire di no, so che lo aspetti da un po’

Forse sei solo tu quella che mente

che dorme insieme a lui ma sogna me

mi ripetevi mille volte

sarà per sempre

sei come nessun altra

romantica e bugiarda

Mi hai portato sul settimo cielo

ti aspettavo giù al settimo piano

di una suite al Four Seasons in Paris

tu mi hai preso le mani, gettato nel buio

mi hai lasciato del dubbio

vuoi essere il mio fantasma o ?

decidilo te

Domani già lo so

ferirai i miei sentimenti che

a volte sono grandi anche per me

Per me sei la più bella del quartiere

perché non scendi un po’ e ti fai vedere?

non mi dire di no, so che lo aspetti da un po’

Forse sei solo tu quella che mente

che dorme insieme a lui ma sogna me

mi ripetevi mille volte

sarà per sempre

sei come nessun altra

romantica e bugiarda

Forse sei solo tu quella che mente

che dorme insieme a lui ma sogna me

mi ripetevi mille volte

sarà per sempre

sei come nessun altra

romantica e bugiarda

Se cado le tue mani sono il mio riparo

ti amo o no?

non posso più andare piano

giuro c’è quel ragazzo con te di sicuro

ma non importa se poi ti richiamo

