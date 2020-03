Offline di Dandy Turner feat. Biondo: audio, testo e significato

Venerdì 27 marzo esce Offline, il nuovo singolo di Dandy Turner Feat. Biondo. Brano che segna la collaborazione tra i due giovani artisti romani.

Offline Feat. Biondo è un brano trap–alternative autentico e diretto che racconta di una relazione complicata dall’insicurezza, dalla paura, quando basterebbe un atto di fiducia per stare bene.

Audio

Testo

Afferrami la mano

E salta giù con me?

No non ne parliamo

Avrei comunque scelto te

Siamo vetri scheggiati dell’iPhone

Siamo quei vaffanculo

che accompagnano i clacson

Siamo quelle scritte sul banco

Siamo quei lividi che

Coprono tutto il braccio

Ti avrei stretta più forte

Se il treno fosse arrivato in ritardo

Non perdere tempo

scrivimi adesso

Ma fallo in un attimo

Afferrami la mano

E salta giù con me

No Non ne parliamo

avrei comunque scelto te

Afferrami la mano

E salta giù con me

No Non ne parliamo

Ma avrei comunque scelto te

Quante altre persone

Tieni dentro la tua ragnatela

Le hai contate almeno

Quanto l’hai provata

davanti a quello specchio

Quella scena

ti hanno dato un premio

Ma correre veloce non basta

Scappare da te stessa

non ti renderà un’altra

Ti vedo che sei sola

Mentre ne accendi un altra

Quel fumo nella stanza

Poi diventa un fantasma

Tu che hai il cuore di ferro

Come un cyborg

La testa da psyco

Gli occhi come il Ghiaccio (yee)

Ora puoi anche scendere dal palco

Mi hai insegnato tanto

Ma quanto mi hai tolto

E giuro che ho creduto a tutti quei ti amo

Mi gridavi in faccia io non ti ascoltavo

Ci vedevo nero anche quando era chiaro

Che sei come veleno dentro le mie vene

Afferrami la mano

E salta giù con me

No Non ne parliamo

avrei comunque scelto te

E giuro che ho creduto a tutti quei ti amo

Che ci vedevo nero anche quando era chiaro

Afferrami la mano

Avrei comunque scelto te

Afferrami la mano

Afferrami la mano

E salta giù con me