Dal 19 giugno è disponibile in tutte le piattaforme di streaming e negli online store il suo nuovo attesissimo singolo di Biondo, Bali e Dubai. Il pezzo arriva dopo Offline, il brano con cui Biondo ha duettato insieme a Dandy Turner e di cui vi avevamo parlato qui.

Voglia di estate? Prenota subito la tua vacanza con Trivago, ecco tutte le offerte!

Audio

Testo

Giro in moto tipo a San Andreas

non affogo perché amo l’apnea

lei che è in fissa per il fitness

scatta solo foto vintage

per paura di dimenticare

cose che poi non ricorderà

Non serve che fingi siamo io a te

quando passi la gente fa wo-o-o-oo

io lo so cosa c’è oltre i tuoi cliché

devi solo fidarti di me

Perché mi ritroverai da questa parte del mondo

un sorso d’estate

senza andare a fondo

e sarà una festa fino al mattino

da Sydney a Berlino

volando su Bali e Dubai

su Bali e Dubai

su Bali e Dubai

su Bali e Dubai

su Bali e Dubai

Bevo Fanta scusa l’insistenza

orange baby fai girar la testa

quel vestito non è di tendenza

sarà che ti vedo meglio senza

Moon walk brum brum

sopra gli haters faccio parkour

volo in cielo tipo star wars

sei di ghiaccio come un cyborg

non serve che fingi siamo io a te

Quando passi la gente fa wo-o-o-oo

io lo so cosa c’è oltre i tuoi cliché

devi solo fidarti di me

Perché mi ritroverai da questa parte del mondo

un sorso d’estate senza andare a fondo

e sarà una festa fino al mattino

da Sydney a Berlino

volando su Bali e Dubai

su Bali e Dubai

su Bali e Dubai

su Bali e Dubai

su Bali e Dubai

Perché mi ritroverai da questa parte del mondo

un sorso d’estate

senza andare a fondo

e sarà una festa fino al mattino

da Sydney a Berlino

volando su Bali e Dubai

su Bali e Dubai

su Bali e Dubai

su Bali e Dubai

su Bali e Dubai