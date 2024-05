Biondo & giamba – Un’altra notte: audio e testo del singolo

Dopo il successo riscosso su Netflix con il film Fabbricante di Lacrime, il rapper Biondo non si ferma e torna alle sue origini musicali con Un’altra notte, il suo nuovo singolo che lo vede al fianco del giovane talento argentino d’adozione romana giamba.

Il brano rappresenta una fusione di emozioni e musica, in cui la nostalgia e il desiderio di riavvicinamento si scontrano con il bisogno di andare avanti e lasciarsi il passato alle spalle.

Un’altra notte rappresenta infatti il dialogo aperto tra le due anime che caratterizzano ciascuno di noi, il confronto e la battaglia interiore tra le due metà alle antitesi dello stesso intero che, nonostante le loro differenze, necessitano di trovare un terreno comune per coesistere e convivere.

Testo Un’altra notte Biondo

Ricordo ancora quella volta insieme

Il tuo rossetto sopra il mio bicchiere

Ed avevamo appena fatto un mese

Ch’è già tanto per uno come me

Io ti avevo nella mente, quasi sempre

Quasi come se in realtà eri niente

E tu mi chiamavi sempre, solamente

Per abbattere il silenzio tra me e te

Ma se, ti canto una canzone giura che torni da me eh eh

Per vivere una notte insieme

Un’altra notte insieme

Un’altra notte insieme

Un’altra notte insieme

Un’altra notte io e te

Un’altra notte insieme

Un’altra notte insieme

Un’altra notte insieme

Un’altra notte io e te

Correre fino a stare male

Nel buio fino a scomparire

Un’altra notte insieme

Un’altra notte insieme

Un’altra notte

Un’altra notte io e te

Baby, il modo in cui parli mi fa ricordare di quanto sei crazy

Fanculo alle offese

Ma non sto tutta la notte insieme a te

Se il mio cuore non batte

E scusa se

Ogni tanto ripenso ancora a lei

E alle risate in metro

Ma se, ti canto una canzone giura che torni da me eh eh

Per vivere una notte insieme

Un’altra notte insieme

Un’altra notte insieme

Un’altra notte insieme

Un’altra notte io e te

Un’altra notte insieme

Un’altra notte insieme

Un’altra notte insieme

Un’altra notte io e te

Correre fino a stare male

Nel buio fino a scomparire

Un’altra notte insieme

Un’altra notte insieme

Un’altra notte

Un’altra notte io e te

Ma non sto tutta la notte insieme a te

Se il mio cuore non batte

E scusa se

Ogni tanto ripenso ancora a lei

E alle risate in metro

Un’altra notte, un’altra notte io e te

