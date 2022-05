Billie Eilish parla della sindrome di Tourette e dei sintomi “A volte è estenuante”

Billie Eilish è stata ospite nello show Netflix My next guest needs no introduction con David Letterman e la pop star ha confessato com’è vivere con la sindrome di Tourette.

Billie non è estranea all’ aprirsi al pubblico riguardo la sua vita personale. Di recente, ha detto di aver preso il COVID-19, ha fatto entrare i fan nel suo mondo attraverso TikTok. E ha persino spiegato in una pubblicità di Calvin Klein perché indossava sempre abiti larghi per nascondere il suo corpo.

Tuttavia, la cantante non parla spesso del suo disturbo, quindi si tratta di una questione piuttosto riservata.

A Billie è stata diagnosticata la malattia di Tourette all’età di 11 anni e da allora ha convissuto con i suoi sintomi. La condizione fa sì che le persone abbiano dei “tic”, che sono “movimenti o suoni improvvisi e ripetuti”. Ad esempio, una persona potrebbe continuare a battere le palpebre più e più volte. Oppure, potrebbe emettere un grugnito senza volerlo.

I tic della cantante (che consistono nell’aprire la bocca e sbattere rapidamente le palpebre) sono iniziati quando era molto giovane. E ora includono flettere il braccio, schioccare la mascella, muovere le orecchie, alzare le sopracciglia e muovere gli occhi avanti e indietro.

“Se mi riprendi abbastanza a lungo, vedrai molti tic“, ha spiegato Billie. Tuttavia, non tutti quelli con cui interagisce capiscono quando sta vivendo questi momenti, il che ha portato ad alcuni commenti offensivi. “Il modo più comune in cui le persone reagiscono è che ridono perché pensano che io stia cercando di essere divertente… e ne rimango sempre incredibilmente offesa“.

Ma il lato positivo di parlare della sindrome è che l’artista di Los Angeles è stata in grado di fare amicizia e connettersi con altre persone che soffrono della stessa condizione. “Un paio di artisti si sono fatti avanti e hanno detto, ‘In realtà ho sempre avuto questa sindrome,’ e io non li farò uscire allo scoperto perché loro non vogliono parlarne, ma in realtà è stato davvero interessante per me“.

Quando David Letterman ha ammesso di non sapere molto delle complessità della sindrome di Tourette, Billie ha detto che in fondo le piace parlare dell’argomento.

“In realtà mi piace davvero rispondere alle domande a riguardo perché è molto, molto interessante. Queste sono cose che non noterai mai se stai solo conversando con me, ma per me sono molto estenuanti. Non è che mi piaccia, ma fa parte di me. E quindi ora, sono abbastanza fiduciosa in questo. ”

Guarda l’intervista completa di Billie Eilish con David Letterman su Netflix.