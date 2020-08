Calma di Gaia Gozzi: la coreografia di Miguel Chavez e Federico Milan

Fin dalla prima puntata di Amici 19, Gaia Gozzi ha stregato con il suo bellissimo pezzo inedito intitolato Chega il cui titolo in italiano è Calma.

La canzone è ora diventata una suggestiva coreografia intitolata ANANKE, ideata da Miguel Chavez e Federico Milan, anche loro ex concorrenti di Amici.

Nel cast di quello che è un vero e proprio un film diretto da Gianluca Garretto, troviamo altri indimenticabili ballerini che abbiamo visto durante le ultime due edizioni del talent show. Oltre a Federico e a Miguel, infatti, ci sono anche Arianna Forte, Federico Pietrucci e Talisa Ravagnani.

CALMA BY GAIA | ANANKE | A FILM BY FEDERICO & MIGUEL

Testo di Calma di Gaia Gozzi

Solo se dormo sono in pace

mi uccide e poi mi lascia in pace

quando una lacrima mi brucia il viso

fuori dal paradiso

e il mare è mosso sotto l’amaca

baciami il collo pioggia salata

se il vento sposta anche

una virgola del mio delirio

si sveglia il condominio

Quando è l’ora giusta chiamo

un taxi nella giungla e vado fuori

come i tuoni

Calma, calma che mi passa

accanto e mi lascia

per la strada senza dire addio

agli occhi di Dio

che mi guarda come fossi un’altra

sola ma non santa

per la strada senza dire addio

come faccio io

Festa stretta, corpo a corpo in una stanza

la terra vibra muovi i piedi

mi sembra una danza

colpo di stato di grazia

rimango appesa a una parete

che piano mi fa scivolare ma non si vede

e anche se cammino scalza

stanotte il vetro non mi taglia

Quando è l’ora giusta chiamo

un taxi nella giungla ma con

Calma, calma che mi passa

accanto e mi lascia

per la strada senza dire

addio agli occhi di Dio

che mi guarda come fossi un’altra

sola ma non santa

per la strada senza dire addio

come faccio io

Sem expectativa

saturação da vida

sem expectativa

saturação da vida

sem expectativa

saturação da vida

sem expectativa

saturação da vida

Calma, calma che mi passa

accanto e mi lascia

per la strada senza dire

addio agli occhi di Dio

che mi guarda come fossi un’altra

sola ma non santa

per la strada senza dire addio

come faccio io

Cosa ne pensate di questa coreografia con Calma di Gaia?