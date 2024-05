The Last of Us 2: Jeffrey Wright e tutti gli altri membri del cast

Le riprese di The Last of Us 2 sono attualmente in corso in Canada e lo show dovrebbe debuttare su HBO nel 2025. Il cast continua però ad essere allargato. Ai nuovi episodi di The Last of Us si aggiunge anche Jeffrey Wright nel ruolo di Isaac. Ecco tutto quello che dovete sapere sui nuovi episodi di The Last of Us.

The Last of Us 2: il cast e le riprese

Al cast di The Last of Us 2 si aggiunge Jeffrey Wright. L’attore vestirà i panni di Isaac, un misterioso e potente leader di un gruppo di miliziani in cerca di libertà, rimasto impantanato in una guerra senza fine contro un nemico sorprendentemente pieno di risorse. Questo annuncio renderà molto felici i fan dei videogiochi dato che Wright aveva già interpretato Isaac nel gioco The Last of Us Part II.

Dopo gli annunci dei mesi scorsi che rivelavano l’ingresso di Isabela Merced, Kaitlyn Dever e Young Mazino nei nuovi capitoli della serie con protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey ecco che HBO prosegue la sua carrellata di novità con un volto che non può di certo passare inosservato.

Le riprese della seconda stagione vi ricordiamo che sono al momento in corso in Canada e che lo show dovrebbe debuttare in Italia in esclusiva solo su Sky e NOW nel 2025.

La trama di The Last of Us

La storia della serie si svolge vent’anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel, uno scaltro sopravvissuto, viene incaricato di far uscire Ellie, una ragazza di 14 anni, da una zona di quarantena sotto stretta sorveglianza. Quello che inizia come un lavoretto facile si trasforma presto in un viaggio brutale e straziante, poiché i due si troveranno a dover attraversare gli Stati Uniti insieme e a dipendere l’uno dall’altra per sopravvivere.

Potrebbe interessarti anche: