Billie Eilish incontra i fan italiani: come partecipare all’evento

Mondadori Store organizzerà un esclusivo evento online per i fan italiani della superstar americana Billie Eilish, giovedì 29 luglio alle ore 18.30 (ora italiana). Sarà l’unica occasione di incontrare la cantante in vista dell’uscita del suo nuovo album, Happier than Ever, disponibile in tutto il mondo a partire da venerdì 30 luglio.

Per partecipare occorrerà pre-acquistare una copia del nuovo album di Billie Eilish. Per scoprire come partecipare all’evento digitale, basta visitare questo link sul sito di Mondadori. L’incontro avverrà online su Zoom e vi potranno assistere tutti coloro che pre-acquisteranno una copia di Happier than Ever + evento su Mondadoristore.it.

In diretta dallo studio di Radio 105 – radio partner dell’evento – Max Brigante si collegherà con Los Angeles e chiacchiererà con l’artista coinvolgendo alcuni dei fan collegati per i quali sarà possibile intervenire in tempo reale per porre la propria domanda a Billie Eilish.

Clicca qui per acquistare il nuovo disco dell’artista

Tracklist di Happier than Ever di Billie Eilish

1. Getting Older

2. I Didn’t Change My Number

3. Billie Bossa Nova

4. my future

5. Oxytocin

6. GOLDWING

7. Lost Cause

8. Halley’s Comet

9. Not My Responsibility

10. OverHeated

11. Everybody Dies

12. Your Power

13. NDA

14. Therefore I Am

15. Happier Than Ever

16. Male Fantasy

Happier than Ever è il nuovo album della 7 volte vincitrice ai Grammy Award, il disco è in uscita il prossimo 30 luglio.

È stato scritto e prodotto dalla 19enne Billie Eilish e dal fratello Finneas a Los Angeles – conterrà 16 tracce tra cui i singoli già pubblicati Therefore I Am (certificato Oro in Italia), my future, Your Power, brano accompagnato da un video – diretto da Billie – e girato nella Simi Valley (oltre 150 milioni di stream ad oggi). Di recente è uscito anche il nuovo singolo Lost Cause.

Nel frattempo, è disponibile in tutte le librerie Billie Eilish by Billie Eilish il primo libro ufficiale di Billie e su Apple TV Billie Eilish: The World’s A Little Blurry, il film originale Apple diretto dal regista pluripremiato R.J. Cutler che racconta la vera storia della nascita e crescita della cantante e autrice arrivata sul tetto del mondo.