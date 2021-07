Billie Eilish – I did’t change my number: audio, testo e traduzione della canzone

Billie Eilish ha pubblicato l’album Happier Than Ever oggi, venerdì 30 luglio. Scopri qui audio, testo e traduzione di I did’t change my number.

Il disco è stato scritto e prodotto dalla 19enne e dal fratello FINNEAS a Los Angeles e contiene 16 tracce tra cui i singoli già pubblicati Therefore I Am, my future, Your Power e Lost Cause.

Testo di I did’t change my number di Billie Eilish

[Intro]

Okay

Mm-mm, I

[Verse 1]

I didn’t change my number

I only changed who I reply to

Laura said I should be nicer

But not to you

I love a “You mad at me?” text

Should have guessed

That you would think I was upset (Haha)

You’re obsessed

[Chorus]

Don’t take it out on me

I’m out of sympathy for you

Maybe you should leave

Before I get too mean

[Verse 2]

I didn’t change my number

I only changed who I believe in

You were easy on the eyes, eyes, eyes (Eyes, еyes)

But looks can be decеivin’

I gotta work, I go to work

You don’t deserve to feel so hurt

You gotta a lot of fuckin’ nerve

I don’t deserve, so

[Chorus]

Don’t take it out on me

I’m out of sympathy for you

Maybe you should leave

Before I get too mean

And take it out on you

And your best friend too

I should have left when Drew

Said you were bad news

[Outro: Billie Eilish & FINNEAS]

Mm-mm-mm

Mm-mm-mm

Mm-mm-mm

Mm-mm-mm

Mm-mm-mm

Mm-mm-mm

Traduzione di I didn’t change my number di Billie Eilish

[Introduzione]

Va bene

Mm-mm, io

[Verso 1]

Non ho cambiato numero

Ho solo cambiato a chi rispondo

Laura ha detto che dovrei essere più gentile

Ma non con te

Amo un “Sei arrabbiato con me?” testo

Avrei dovuto indovinare

Che avresti pensato che ero arrabbiata (Haha)

sei ossessionato

[Coro]

Non prendertela con me

Non ho simpatia per te

Forse dovresti andartene

Prima che diventi troppo cattiva

[Verso 2]

Non ho cambiato numero

Ho cambiato solo a chi credo

Eri facile con gli occhi, gli occhi, gli occhi (Occhi, occhi)

Ma gli sguardi possono ingannare

Devo lavorare, vado a lavorare

Non meriti di sentirti così ferito

Hai un sacco di f*****o coraggio

Non lo merito, quindi

[Coro]

Non prendertela con me

Non ho simpatia per te

Forse dovresti andartene

Prima che diventi troppo cattiva

E prenditela con te

E anche con il tuo migliore amico

Avrei dovuto andarmene quando Drew

Ha detto che eri cattive notizie

[Fine: Billie Eilish & FINNEAS]

mm-mm-mm

mm-mm-mm

mm-mm-mm

mm-mm-mm

Mm-mm-mm

mm-mm-mm