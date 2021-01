Traduzione testo Lo vas a olvidar di Billie Eilish e Rosalia: scoprite qui la prima collaborazione fra le due artiste!





Billie Eilish e Rosalia, due veri e propri punti di riferimento del pop internazionale, hanno finalmente pubblicato la loro prima canzone. Lo vas a olvidar, come vi avevamo raccontato qui su Ginger Generation, è un brano scritto per la colonna sonora di Euphoria.

La HBO, come saprete, ha deciso di trasmettere due episodi speciali della serie cult con protagonista Zendaya. Lo vas a olvidar fa parte proprio della seconda puntata speciale. Del brano noi di Ginger Generation vi avevamo parlato in questa occasione.

Qui sotto trovate video ufficiale, testo e traduzione di Lo vas a olvidar!

Billie Eilish, ROSALÍA - Lo Vas A Olvidar (Official Music Video)

Testo

Traduzione testo Lo Vas a Olvidar Billie Eilish Rosalia

[Verso 1: ROSALÍA & Billie Eilish, Ambos] Dime si me echas de meno’, uhDime si no me perdonas, umCargar con to’ este veneno no es buenoDime si me echas de meno’, uh [Coro: ROSALÍA & Billie Eilish] ¿Lo va’ a olvidar? Can you let it go?Can you let it go? ¿Lo va’ a olvidar?Can you let it go? ¿Lo va’ a olvidar?¿Lo va’ a olvidar? Can you let it go?Can you let it go? ¿Lo va’ a olvidar?Can you let it go? ¿Lo va’ a olvidar?Can you let it go? ¿Lo va’ a olvidar? [Verso 2: Billie Eilish & ROSALÍA] Dime que no te arrepientes aúnDime si aún queda algo en comúnEl tiempo que se pierde no vuelveDame un beso y bájame de la cru’ [Coro: ROSALÍA & Billie Eilish] ¿Lo va’ a olvidar? Can you let it go?Can you let it go? ¿Lo va’ a olvidar?Can you let it go? ¿Lo va’ a olvidar?¿Lo va’ a olvidar? Can you let it go?Can you let it go? ¿Lo va’ a olvidar?Can you let it go? ¿Lo va’ a olvidar? [Puente: ROSALÍA] Ay, ayAy, ay, ay, ah-ah [Outro: ROSALÍA & Billie Eilish] El amor no puede medirse en un paso firmeUn día soy un Dio’ y al otro puedo partirmeI needed to go ’cause I needed to know you don’t need meYou been put your soul but it seems like you don’t even see meEl amor no puede medirse en un paso firmeUn día soy un Dio’ y al otro puedo partirmeYou sayin’ to me like that it something I have any choice andLike if wasn’t important why would you waste all your poison

Dimmi se ti manco?

dimmi se non mi perdoni, um

caricarti con tutto questo veleno non è il massimo

dimmi se ti manco

Lo dimenticherai?

Riesci a lasciarlo andare?

Riesci a lasciarlo andare?

Lo dimenticherai?

Riesci a lasciarlo andare? (X3)

dimmi che ancora non ti penti

dimmi se ancora resta qualcosa che condividiamo

il tempo che si perde non ritorna

dammi un bacio e fammi scendere dalla croce

Lo dimenticherai?

Riesci a lasciarlo andare?

Riesci a lasciarlo andare?

Lo dimenticherai?

Riesci a lasciarlo andare? (X2)

Ay, ay

Ay, ay, ay, ah-ah

L’amore non può essere misurato in un passo fermogingergeneration

un giorno sono un Dio e l’altro posso distruggermi

avevo bisogno di andarmene perché volevo che sapessi che non hai bisogno di me

ci hai messo l’aima ma sembra che tu non mi vedi nemmeno

L’amore non può essere misurato in un passo fermo

un giorno sono un Dio e l’altro posso distruggermi

tu mi parli come se io avessi qualche possibilità e

la vita non era importante, perché avresti sprecato tutto il tuo velen0?