TikTok: bimba si strangola durante Blackout challenge

Una bambina si è strangolata nel corso di una sfida estrema su TikTok: la Blackout challenge. Inutili i tentativi di salvarla da parte dei genitori. Dichiarata la morte cerebrale per la piccola. L’episodio è avvenuto a Palermo, nel quartiere Kalsa. Per la giovanissima vittima non c’è stato nulla da fare, nonostante gli sforzi dei medici; la madre e il padre hanno acconsentito all’espianto degli organi. Si segnala esserci stata una forte tensione tra i familiari all’ospedale dei Bambini. La procura della repubblica di Palermo ha aperto un fascicolo sul caso. Bisognerà indagare per comprendere se la morte della bimba sia stata causata effettivamente da un gioco proibito su TikTok.

TIKTOK: IL GESTO ESTREMO DELLA PICCOLA

La bambina di Palermo sarebbe deceduta a causa della Blackout challenge, una prova mortale che pone seriamente in pericolo la vita dello sfidante. La procura di Palermo ha aperto un fascicolo sulla vicenda come atto dovuto. Gli inquirenti dovranno capire come la piccola vittima si sia stretta attorno al collo per diversi minuti la corda che l’ha portata all’asfissia e, infine, all’arresto cardiaco.

BLACKOUT CHALLENGE: SFIDA SCELLERATA DA EVITARE ASSOLUTAMENTE

La piccola vittima avrebbe partecipato a una prova di Blackout challenge, che costringe i partecipanti a gesti estremi che portano i malcapitati a condizioni fisiche disperate tra la vita e la morte. Per la precisione, coloro che accettano la sfida devono strangolarsi fino allo svenimento. Sul web girano da diverso tempo alcuni sciagurati video tutorial che spiegano il procedimento. Un atto pericolosissimo, che viene praticato sia in singolo che in compagnia, tramite l’ausilio di braccia o corde strette attorno al collo.

Chi partecipa alla Blackout challenge, magari lo fa ingenuamente, oppure è un incosciente che vuole sentire l’ebrezza di essere al limite delle proprie forze, tramite la perdita del respiro e dei sensi. Purtroppo, come nel caso della bimba di Palermo, lo sfidante perde anche la vita a volte. La sfida verrebbe vinta, secondo le folli regole che la determinano, chi riesce a risvegliarsi dopo aver perso i sensi. La vicenda avvenuta in Sicilia ci fa tragicamente comprendere come questo gioco (sempre ammesso che tale possa essere considerato) non sempre termina a favore dello sfidante.

Non provate in alcun modo la Blackout challenge su TikTok o altrove!!!