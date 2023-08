Barbie: il film della Warner Bros. avrà un sequel ? (cosa sappiamo)

Con il film Barbie che ha appena superato 1 miliardo di dollari al box office globale, sembra inevitabile che un sequel sia in arrivo. Sfortunatamente, però, non è così semplice come potrebbe sembrare.

Un sequel di Barbie è in realtà un’idea più complicata rispetto alla maggior parte degli altri film. Quindi, perché non c’è la certezza di poter vedere Barbie 2?

La Warner Bros. non ha preso alcuna decisione riguardo un seguito con le star Margot Robbie e Ryan Gosling, né lo hanno fatto la sceneggiatrice-regista Greta Gerwig e il co-sceneggiatore Noah Baumbach, secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter.

Quando un attore firma per un film con un potenziale franchising, come la maggior parte dei film di supereroi o film basati su serie di libri, di solito c’è una clausola nel contratto che obbliga a recitare per un sequel se lo studio decide di realizzarne uno.

Ebbene, la Warner Bros. non ha mai inserito questa clausola nel contratto di Barbie, quindi dipende completamente dai protagonisti se vogliono tornare per un secondo film.

A complicare ulteriormente le cose c’è il fatto che sia gli attori che gli scrittori sono in sciopero in questo momento, quindi la casa di produzione non è in grado di negoziare con loro.

Un sequel, quindi, non potrà avere il via libera fino a quando gli scioperi non saranno finiti e allora tutti i talenti coinvolti nella pellicola avranno un enorme potere contrattuale!

Mentre chiacchierava con il New York Times, Greta Gerwing (alla fine del mese di luglio) ha affrontato la possibilità di Barbie 2 e ha anche parlato del weekend di apertura da record.

“In questo momento, è tutto quello che ho. Mi sento così alla fine di ogni film, come se non potessi mai avere un’altra idea e tutto ciò che avrei sempre voluto fare, l’ho fatto”.