Barbie The Album – I’m Just Ken di Ryan Gosling: audio, testo e traduzione

Ryan Gosling, non solo è la star di Barbie, ma anche della colonna sonora: l’attore si è unito al nutrito elenco di artisti di Barbie The Album con la sua iconica canzone originale interpretata come il suo personaggio, I’m Just Ken.

Barbie The Album:

Barbie The Album è l’innovativo e stellare accompagnamento musicale dell’attesissimo film evento Barbie, con Margot Robbie e Ryan Gosling nei panni di Barbie e Ken e distribuito da Warner Bros. Pictures. Anticipata dal singolo “Dance The Night” della superstar globale Dua Lipa, che fa anche un’apparizione speciale nel film, il disco, in uscita il 21 luglio, contiene nuovi brani di una serie di megastar globali, tra cui Billie Eilish, Sam Smith, KAROL G, Nicki Minaj e Ice Spice, Lizzo, Charli XCX, PinkPantheress, Ava Max, Dominic Fike, KHALID, The Kid LAROI, Tame Impala, HAIM, Gayle e FIFTY FIFTY feat Kali.

Ascolta I’m Just Ken di Ryan Gosling – Barbie The Album:

Testo:

[Verse 1]

Doesn’t seem to matter what I do

I’m always number two

No one knows how hard I tried, oh-oh, I

I have feelings that I can’t explain

Drivin’ me insane

All my life, been so polite

But I’ll sleep alone tonight

[Chorus]

‘Cause I’m just Ken

Anywhere else I’d be a ten

Is it my destiny to live and die a life of blonde fragility?

I’m just Ken

Where I see love, she sees a friend

What will it take for her to see the man behind the tan and fight for me?

[Verse 2]

I wanna know what it’s like to love

To be the real thing

Is it a crime? Am I not hot when I’m in my feelings?

And is my moment finally here or am I dreaming?

I’m no dreamer

[Bridge]

Can you feel the Ken-ergy?

Feels so real, my Ken-ergy

Can you feel the Ken-ergy?

Feels so real, my Ken-ergy

[Chorus]

I’m just Ken

Anywhere else I’d be a ten

Is it my destiny to live and die a life of blonde fragility?

I’m just Ken

Where I see love, she sees a friend

What will it take for her to see the man behind the tan and fight for me?

[Outro]

I’m just Ken (And I’m enough)

And I’m great at doing stuff

So, hey, check me out, yeah, I’m just Ken

My name’s Ken (And so am I)

Put that manly hand in mine

So, hey, world, check me out, yeah, I’m just Ken

Baby, I’m just Ken (Nobody else, nobody else)

Traduzione:

[Verse 1]

Non sembra importare quello che faccio

sono sempre il numero due

nessuno sa quanto mi impegno, oh-oh, Io

io ho dei sentimenti che non so spiegare

mi fanno impazzire

tutta la vita, sono stato così gentile

ma dormirò da solo stanotte

[Chorus]

perché sono solo Ken

in qualsiasi altro posto sarei un 10

è il mio destino di vivere e morire in un vita di fragilità biuonda?

sono solo Ken

dove vedo amore, lei vede un amico

cosa ci vorrà perché lei veda l’uomo dietro l’abbronzatura e combatta per me?

[Verse 2]

Voglio sapere cosa significa amare

essere qualcosa di reale

è un crimine? non sono figo quando provo dei sentimenti?

e il mio momento è finalmente arrivato o sto solo sognando?

non sono un sognatore

[Bridge]

Puoi sentire la Ken-ergy?

è così reale, la mia Ken-ergy

Puoi sentire la Ken-ergy?

è così reale, la mia Ken-ergy

[Chorus]

perché sono solo Ken

in qualsiasi altro posto sarei un 10

è il mio destino di vivere e morire in un vita di fragilità bionda?

sono solo Ken

dove vedo amore, lei vede un amico

cosa ci vorrà perché lei veda l’uomo dietro l’abbronzatura e combatta per me?

[Outro]

sono solo Ken (e sono abbastanza)

e sono bravo a fare cose

quindi, hey, guardami, yeah, sono solo Ken

Mio mio nome Ken (e lo sono anche io)

metti la tua mano da uomo nella mia

quindi, hey, mondo, guardami, yeah, sono solo Ken

Baby, sono solo Ken (Nessun altro, nessun altro)

Barbie – il film:

Vivere a Barbie Land significa essere perfetti in un luogo perfetto. A meno che tu non stia attraversando una crisi esistenziale. Oppure tu sia un Ken.

Dalla sceneggiatrice / regista Greta Gerwig arriva Barbie con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling nei panni di Barbie e Ken. Insieme a loro nel cast anche America Ferrera, Kate McKinnon, Issa Rae, Rhea Perlman e Will Ferrell. Fanno parte del cast del film anche Michael Cera, Ariana Greenblatt, Ana Cruz Kayne, Emma Mackey, Hari Nef, Alexandra Shipp, Kingsley Ben-Adir, Simu Liu, Ncuti Gatwa, Scott Evans, Jamie Demetriou, Connor Swindells, Sharon Rooney, Nicola Coughlan, Ritu Arya, la cantautrice vincitrice del Grammy Dua Lipa e Helen Mirren.