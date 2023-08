Barbie The Album – Angel di PinkPantheress: audio, testo e traduzione

Anche PinkPantheress fa parte dell’elenco di artisti di Barbie The Album con la sua canzone originale Angel.

L’album è l’accompagnamento musicale dell’attesissimo film evento Barbie, con Margot Robbie e Ryan Gosling nei panni di Barbie e Ken, distribuito da Warner Bros. Pictures.

Testo Angel di PinkPantheress

Johnny, my baby, tell me all the details for tomorrow

Johnny, my baby’s hands, they grip my fingers when they’re cold

He could be the one to make me never freeze again because

No one is as romantic as him, I want you to know

Everyone told me life was hard, but it’s a piece of cake

Even if Johnny hasn’t answered in a couple days (Let’s go)

You won’t check your phone so you can’t tell me you’re okay because

Johnny, my baby, did it always have to end this way?

‘Cause one day (One day)

One day, my baby just went away (Went away)

My angel (My angel)

You’re what haunts me now that you’re away (You’re away)

Everyone told me life was hard, but it’s a piece of cake

Even if Johnny hasn’t answered in a couple days

You won’t check your phone so you can’t tell me you’re okay because

Johnny, my baby, did it always have to end this way?

‘Cause one day (One day)

One day, my baby just went away (Went away)

My angel (My angel)

You’re what haunts me now that you’re away (You’re away)

(My angel)

(You’re what haunts me now that you’re away)

Traduzione

Johnny, piccola mia, dimmi tutti i dettagli per domani

Johnny, le mani del mio bambino, mi afferrano le dita quando sono fredde

Potrebbe essere lui a non farmi mai più congelare perché

Nessuno è romantico come lui, voglio che tu lo sappia

Tutti mi dicevano che la vita era dura, ma è un gioco da ragazzi

Anche se Johnny non risponde da un paio di giorni (Andiamo)

Non controllerai il tuo telefono quindi non puoi dirmi che stai bene perché

Johnny, piccola mia, doveva finire sempre così?

Perché un giorno (un giorno)

Un giorno, il mio bambino è appena andato via (è andato via)

Il mio angelo (il mio angelo)

Sei ciò che mi perseguita ora che sei via (sei via)

Tutti mi dicevano che la vita era dura, ma è un gioco da ragazzi

Anche se Johnny non risponde da un paio di giorni

Non controllerai il tuo telefono quindi non puoi dirmi che stai bene perché

Johnny, piccola mia, doveva finire sempre così?

Perché un giorno (un giorno)

Un giorno, il mio bambino è appena andato via (è andato via)

Il mio angelo (il mio angelo)

Sei ciò che mi perseguita ora che sei via (sei via)

(Mio angelo)

(Sei ciò che mi perseguita ora che sei via)