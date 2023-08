Barbie The Album – butterflies di GAYLE: audio, testo e traduzione

Anche GAYLE fa parte dell’elenco di artisti di Barbie The Album con la sua canzone originale butterflies.

L’album è l’accompagnamento musicale dell’attesissimo film evento Barbie, con Margot Robbie e Ryan Gosling nei panni di Barbie e Ken, distribuito da Warner Bros. Pictures.

Ascolta qui il brano

Testo butterflies di GAYLE

No, no, no, like this

Come on, baby, come, come on, baby

You’re my butterfly on my daisy

Come on, baby, come, come on, baby

You make my legs shake, you make me go crazy

Overcriticizin’, always villainizin’

Overanalyzin’, always overridin’

Slither like a snake

Just a caterpillar, you won’t see me gettin’ bigger

‘Til I’m flyin’ in a figure eight

Circlin’ your face

People feel better when they put you in a box

But the plastic’s gonna melt if you’re the one to make it hot

‘Cause they’re looking for thе one-way monologue

(They’rе looking for the one-way monologue)

Are you gettin’ mad

Panic attacks?

Don’t take it back

You wanna lash out

Come on baby, come, come on, baby

You’re my butterfly on my daisy

Come on, baby, come, come on, baby

You’re my butterfly, sugar, crazy

Come on, baby, come, come on baby (Ooh-ooh, ooh)

You’re my butterfly on my daisy

Come on, baby, come, come on, baby (Ooh-ooh, ooh)

Make my legs shake, you make me go crazy

“Can you shut up?”

“And your whole art was wild”

“You’re insane”

Butterflies in my eyes

And the looks that could kill

You could say (You could say)

It’s a gift (It’s a gift)

But I know (But I know)

It’s a skill (It’s a skill)

People feel better when they put you in a box

And you’re fittin’ all the story lines, they think they need to plot

And they’re lookin’ for the clickbait dialogue

(Lookin’ for the clickbait dialogue)

Come on, baby, come, come on, baby

You’re my butterfly, sugar, crazy

Come on baby, come, come on, baby

You’re my butterfly on my daisy

Come on, baby, come, come on baby (Ooh-ooh, ooh)

You’re my butterfly, sugar, crazy

Come on, baby, come, come on, baby (Ooh-ooh, ooh)

You’re my butterfly

“Hello?”

Come on, baby, come, come on, baby

You’re my butterfly (Fly, fly), sugar, crazy

Come on, baby, come, come on, baby

Be my butterfly (Fly, fly) on my daisy

(Fly, fly, fly, fly) Sugar, crazy

On my daisy

Traduzione

No, no, no, così

Dai, piccola, dai, dai, piccola

Sei la mia farfalla sulla mia margherita

Dai, piccola, dai, dai, piccola

Mi fai tremare le gambe, mi fai impazzire

Mai criticato, so che è davvero bello e finito

E le bugie, so che è finita e ho detto che l’amore è il serpente

Solo il tipo di conto e mi vedrai diventare più grande

Finché non sto bene e immagino un modo per girare in faccia

Le persone si sentono meglio quando ti mettono in una scatola

Ma la plastica si scioglierà se sarai tu a scaldarla

Perché stanno cercando il monologo a senso unico

(Stanno cercando il monologo a senso unico)

Ti stai arrabbiando?

Attacchi di panico?

Non riprenderlo

Vuoi scatenarti

Dai piccola, dai, dai, piccola

Sei la mia farfalla sulla mia margherita

Dai, piccola, dai, dai, piccola

Sei la mia farfalla, dolcezza, pazza

Dai, piccola, dai, dai piccola (Ooh-ooh, ooh)

Sei la mia farfalla sulla mia margherita

Dai, piccola, dai, dai, piccola (Ooh-ooh, ooh)

Mi fai tremare le gambe, mi fai impazzire

“Puoi stare zitto?”

“E tutta la tua arte era selvaggia”

“Sei pazzo”

Farfalle nei miei occhi

E gli sguardi che potrebbero uccidere

Potresti dire (potresti dire)

È un regalo (è un regalo)

Ma lo so (ma lo so)

È un’abilità (è un’abilità)

Potresti sentirti meglio quando ti mettono una scatola

E ti adatti a tutta la storia, ti piace pensare di essere la trama

Non sto cercando il dialogo veloce e falso

Cerca il dialogo veloce, falso (AAH)

Dai, piccola, dai, dai, piccola

Sei la mia farfalla, dolcezza, pazza

Dai piccola, dai, dai, piccola

Sei la mia farfalla sulla mia margherita

Dai, piccola, dai, dai piccola (Ooh-ooh, ooh)

Sei la mia farfalla, dolcezza, pazza

Dai, piccola, dai, dai, piccola (Ooh-ooh, ooh)

Sei la mia farfalla

“Ciao?”

Dai, piccola, dai, dai, piccola

Sei la mia farfalla (vola, vola), zucchero, pazza

Dai, piccola, dai, dai, piccola

Sii la mia farfalla (Vola, vola) sulla mia margherita

(Vola, vola, vola, vola) Zucchero, pazzo

Sulla mia margherita