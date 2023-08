Beyoncé aiuta i fan a rientrare a casa dopo che un suo concerto è stato ritardato per maltempo

Beyoncé si è assicurata che i suoi fan fossero al sicuro in seguito a uno spiacevole imprevisto che si è verificato durante uno dei suoi più recenti concerti.

Lo show della cantante di Cuff It che si è tenuto domenica sera, 6 agosto, a Landover (Stati Uniti) è stato ritardato di quasi due ore dopo che è stata emessa un’allerta meteo.

Per questo motivo, i fan si sono preoccupati di non poter più tornare a casa, a causa della chiusura delle linee della metropolitana a mezzanotte. Così, Beyoncé è intervenuta affinché non ci fossero problemi.

Secondo il giornale locale ABC7, dunque, l’artista ha pagato 100.000 dollari per fare in modo che la metro funzionasse un’ora in più e grazie a ciò i fan sono rientrati alle loro abitazioni sani e salvi.

Quella somma di denaro ha aiutato a “gestire più treni, mantenere aperte tutte le 98 stazioni per l’uscita dei passeggeri e per coprire altre spese operative” come è stato riportato dal quotidiano.

Durante il periodo di servizio esteso, i clienti potevano entrare soltanto in Morgan Boulevard, la stazione più vicina a FedExField, lo stadio dove si è tenuto il concerto. Tutte le altre stazioni erano solo in uscita.

Un funzionario dello stadio ha riferito, inoltre, che i fan sono stati raggruppati presso l’atrio perché era il posto più sicuro durante il maltempo. Una persona è stata persino ricoverata in ospedale a causa dell’affollamento e lo stress da calore che si è creato nel rifugio improvvisato.

Mentre il rifugio sul posto è stato rimosso, le condizioni meteo hanno comunque ritardato lo spettacolo. E voi che cosa ne pensate dell’intervento di Beyoncé in soccorso ai suoi fan?