Barbie The Album – Hey Blondie di Dominic Fike : audio, testo e traduzione

Anche Dominic Fike fa parte dell’elenco di artisti di Barbie The Album con la sua canzone originale Hey Blondie.

L’ album è l’accompagnamento musicale dell’attesissimo film evento Barbie, con Margot Robbie e Ryan Gosling nei panni di Barbie e Ken, distribuito da Warner Bros. Pictures.

Ascolta qui il brano

Testo Hey Blondie di Dominic Fike

Hey blondie, there’s a million eyes on you

Do you ever get curious?

Hey blondie, there’s a million minds on you

Do you ever get furious?

Hey blondie, if I ever took mine off you

Would you even get curious?

Hey blondie

Oh, hey blondie

Hey blondie, could you maybe just slide towards me?

Don’t want anything serious

Hey blondie, could you maybe just cry for me

If we ever get serious?

I know sticks and stones and big glass homes

Don’t hurt you ‘cause you’re so perfect

I know you get so lonely, but you’re not lonely

Well, watch it, ‘cause you’re still workin’

Do you ever get weak like Monday morning, baby girl?

Do you want it to end like Sunday? Sorry, darling

Do you ever get tired like ropes and wires, baby girl?

There’s a million eyes on you

There’s a million eyes on you

Hey blondie, I took a million tries for you

And I wanna take a million more

Hey blondie, if you ever get tired of me

Just remember what I’m really here for

Those twists and turns that feel like cursive

But you don’t crumble

You might miss one step, and you still don’t stumble

And I just wonder

Do you ever get weak like Monday morning, baby girl?

Do you want it to end like Sunday? Sorry, darling

Do you ever get tired like ropes and wires, baby girl?

There’s a million eyes on you

There’s a million eyes on you

There’s a million eyes on you

There’s a million eyes on you

Oh, hey blondie

Traduzione

Ehi biondina, ci sono un milione di occhi su di te

Ti capita mai di essere curiosa?

Ehi biondina, ci sono un milione di menti su di te

Ti capita mai di arrabbiarti?

Ehi biondina, se mai ti avessi tolto il mio

Ti incuriosiresti?

Ehi biondina

Oh, ciao biondina

Ehi biondina, potresti scivolare verso di me?

Non voglio niente di serio

Ehi biondina, potresti piangere per me?

Se mai faremo sul serio?

Conosco bastoni e pietre e grandi case di vetro

Non farti del male perché sei così perfetta

So che ti senti così sola, ma non sei sola

Beh, guardalo, perché stai ancora lavorando

Ti senti mai debole come il lunedì mattina, piccola?

Vuoi che finisca come domenica? Scusa, cara

Ti stanchi mai come corde e fili, bambina?

Ci sono un milione di occhi su di te

Ci sono un milione di occhi su di te

Ehi biondina, ho fatto un milione di tentativi per te

E voglio prenderne un milione in più

Ehi biondina, se mai ti stancherai di me

Ricorda solo per cosa sono qui davvero

Quei colpi di scena che sembrano corsivi

Ma tu non crolli

Potresti perdere un passaggio e comunque non inciampi

E mi chiedo solo

Ti senti mai debole come il lunedì mattina, piccola?

Vuoi che finisca come domenica? Scusa, cara

Ti stanchi mai come corde e fili, bambina?

Ci sono un milione di occhi su di te

Ci sono un milione di occhi su di te

Ci sono un milione di occhi su di te

Ci sono un milione di occhi su di te

Oh, ciao biondina