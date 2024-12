Biancaneve è il live action Disney più costoso di sempre. Il nuovo film dedicato all’iconica principessa Disney avrebbe superato il budget di La Sirenetta ed Il Re Leone, il tutto a causa dai vari problemi che la pellicola ha avuto nel corso delle riprese.

Biancaneve: ecco tutto quello che dovete sapere sul budget del film

Secondo Forbes il budget per Biancaneve, prossimo live action di casa Disney in uscita nei cinema il 20 marzo 2025, si aggira intorno ai 269,4 milioni di dollari, cifra che lo renderebbe il film il Disney live action più costoso di tutti i tempi, superando il budget de La Sirenetta (2023) di 250 milioni di dollari e quello de Il Re Leone (2019) di 260 milioni di dollari.

Ok ma dove ha speso Disney tutti questi soldi? Inizialmente il budget era di molto inferiore ma i costi di produzione di Biancaneve sono lievitati durante la produzione del stesso film a causa di cambi di idee in corsa e riprese aggiuntive parecchio importanti ma non solo… Anche il cast ha subito una serie di modifiche, con i nani rielaborati in CGI a seguito delle controversie sul potenziale casting di attori reali. La CGI è stata utilizzata anche per l’ambientazione e le creature animali e a tutto ciò si aggiungono i costi pubblicitari che sono sempre molto ingenti.

Insomma per rientrare nel budget Disney dovrebbe incassare poco meno del miliardo. Ce la farà? Noi lo speriamo perché la pellicola, polemiche a parte, ci interessa davvero tanto ed ha come protagonista la straordinaria Rachel Zegler che ci incacerà con la sua voce.

Biancaneve è rivisitazione in live-action della classica fiaba Disney, Biancaneve, che debutterà nelle sale italiane il 20 marzo 2025. Con le canzoni originali di Benj Pasek e Justin Paul, il nuovo film è diretto da Mike Webb e prodotto da Marc Platt e Jared LeBoff, e accoglie nuovamente sul grande schermo gli amati personaggi di Mammolo, Dotto, Cucciolo, Brontolo, Gongolo, Pisolo ed Eolo.

Voi attendete questo film?

